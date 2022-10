Energetische Sanierung im Schloss Türekenfeld schreitet voran

Teilen

Bürgermeister Emanuel Staffler (links) und Bauverantwortlicher Sebastian Klaß mit zwei gefundenen Exponaten. © Jung

Türkenfeld – Knapp 300 Jahre ist das Türkenfelder Schloss alt und seit der letzten Sanierung und der Umwidmung zum Rathaus sind über 50 Jahre vergangen.

Türkenfeld – Knapp 300 Jahre ist das Türkenfelder Schloss alt und seit der letzten Sanierung und der Umwidmung zum Rathaus sind über 50 Jahre vergangen. Neben dem Erhalt wertvoller Bausubstanz spielt auch das Energie-Sparen eine große Rolle bei der vor zwei Jahren begonnen schrittweisen Ertüchtigung. Ein weiterer Baustein wurde darum jetzt auf den Weg gebracht: Die Dämmung des Schloss-Dachbodens, die voraussichtlich knapp 10.000 Euro kosten wird. „Die Isolierung des Speichers war ein willkommener Anlass, manch alte Schätze auszugraben“, wie Bürgermeister Emanuel Staffler berichtet. So fanden sich eine alte Flurkante und weitere historische Dokumente, die nun an das Gemeindearchiv übergeben werden. Um die gesetzten Ziele auch im Hinblick auf die Energieeinsparungen zu erreichen, wurden in den letzten beiden Jahren bereits die maroden Fenster ausgetauscht. Ebenfalls fand eine Umstellung der Beleuchtung statt und verschiedene Kleinmaßnahmen konnten umgesetzt werden, die ebenfalls einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten.

red