Engagementpreis in Puchheim

Von: Eva Lindemann

Die Jury freute sich, den Preis zu vergeben. © Stadt Puchheim

Puchheim – Die Stadt Puchheim hat den Engagementpreis „Puchheim Puls“ 2022 vergeben.

Bis zum 31. Oktober konnten die Bürger hierzu Vorschläge einreichen. Am 14. Dezember traf die eigens dafür berufene, unabhängige Jury zusammen und entschied aus den 13 eingereichten Vorschlägen über die Vergabe des Preises.

Im Fokus stehen bei Puchheim Puls das Zusammenleben und Miteinander der Zivilgesellschaft. Gesucht werden Menschen oder Institutionen, die vorbildhaft handeln, anderen direkt helfen, sich mit großem Nutzen und hoher Nachhaltigkeit engagieren oder besonders innovativen und wirksamen Einsatz zeigen. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: Ehrenamt, Alltag, Beruf und Betrieb.



Kategorie „Ehrenamt“ und „Alltag“

Der Preis in der Kategorie „Ehrenamt“ geht an Florian Gögelein und Verena Huber, Trainerduo der Fußballmannschaft des FC Puchheim für den Jahrgang 2011. Ihr Engagement geht weit über das übliche Trainingsprogramm hinaus. Sie organisieren regelmäßig Ausflüge und Teamevents für die Mannschaft. In der Corona-Zeit hielten sie die Kinder mit einer Corona-Fitness-Challenge am Ball und organisierten ein Trainingslager „Dahoam“ unter komplizierten Corona-Auflagen. Zudem übernehmen sie zahlreiche Aufgaben in der Fußballsparte des Vereins und kümmern sich unter anderem um die Webseite und die Social-Media-Präsenz. Preisträger in der Kategorie „Alltag“ ist Michael Stöckemann, Kapitän der Puchheimer Seniorenrikscha. Der Neurentner bietet mit zwei weiteren Fahrern Puchheimer Senioren kostenlose Rikschafahrten an. Er ist Mitinitiator des Projekts und organisierte die Finanzierung und Anschaffung der Rikscha in Zusammenarbeit mit dem Haus Elisabeth. Im Angebot sind mehrere Routen in und um Puchheim. Dabei stehen stets die individuellen Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse der Senioren im Fokus.



„Schokolädchen“ gewinnt Kategorie „Beruf und Betrieb“

In der Kategorie „Beruf und Betrieb“ wird der Preis an „Das Schokolädchen“ verliehen. Seit 17 Jahren betreibt die in Puchheim verwurzelte Inhaberin, Christine Scholz, die Confiserie in der Lochhauser Straße in Puchheim-Bahnhof. Sie ist aktiv in der Werbegemeinschaft Geschäftswelt Puchheim – seit einigen Jahren auch im Vorstand – und bringt sich in der Initiative „Puchheim hat‘s– Kauf vor Ort“ ein. Neben dem kräftezehrenden Alltagsgeschäft ist sie auch sozial engagiert und spendet unter anderem an die Puchheimer Tafel und die Obdachlosenhilfe. Sie hat ein Herz für junge Menschen und bildet regelmäßig aus, auch Schüler der Förderschule und in Teilzeit. Alle drei Preise sind mit 666 Euro dotiert. Der offizielle Festakt zu Puchheim Puls mit der Verleihung der Urkunden und Pokale findet am 5. Mai statt.

red