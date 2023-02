Für Demokratie und Freiheit einstehen

Von: Hans Kürzl

Der Enkel und der Großvater: Christoph Probst bei seinem Vortrag im Max-Born-Gymnasium. © Hans Kürzl

Germering - Eine Wanderausstellung über die „Weiße Rose“ und deren Widerstand im Dritten Reich unterstützt derzeit den Unterricht im Germeringer Max-Born-Gymnasium. Die Ausstellung wird von unterschiedlichen Lerngruppen und Jahrgangsstufen besucht.

Damit wird gleichzeitig daran erinnert, dass sich am 22. Februar der Tag zum 80. Mal jährt, an dem Sophie und Hans Scholl ebenso hingerichtet wurden wie Christoph Probst. Sein gleichnamiger Enkel war nun im Max-Born-Gymnasium zu Gast, am 30. Januar. Es ist ein Tag, an dem nicht nur weiter Krieg in der Ukraine herrscht. Es jährt sich zum 90. Mal auch der Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Für Schulleiter Robert Christoph Grund genug hinzuweisen, „wie wichtig es ist, für Demokratie und Freiheit einzustehen“.

Der 1919 in Murnau geborene Christoph Probst hat das getan. Sein 1966 auf die Welt gekommene Enkel schildert seinen Großvater als einen Menschen, der bereits als Kind und Jugendlicher nichts mit radikalem Gedankengut anzufangen wusste. „Besonderen Widerwillen hatte er gegen das Euthanasieprogramm.“ Gleichwohl war Probst bei seinen Schulkameraden ob seiner körperlichen Gewandtheit sehr beliebt. Der Enkel erzählt auch über die zwei Gesichter des Großvaters. Das „Stadtgesicht“ habe er gewissermaßen im Umfeld des Studiums getragen, in München: Ernst, nachdenklich. Locker und gelöst wirkt dagegen das Foto, das auf der Bühne der Halle 4 des Gymnasiums aufgebaut ist – das Landgesicht im Kreis von Freunden und Familie.



Rolle von Christoph Probst

Einen breiteren Raum nehmen auch die letzten Tage des Medizinstudenten Probst ein. Er habe viel Wert darauf gelegt, kurz vor der Vollstreckung des Todesurteils noch durch einen katholischen Priester getauft zu werden, so der Referent. Zur Hinrichtung hat der Enkel eine gleichermaßen emotionale wie bittere Meinung: „Mein Großvater ist ermordet worden.“ Eine Bemerkung, die auch dabei eine Rolle spielt, wie der Enkel Probst das Geschichtsbewusstsein der Nachkriegszeit sieht. „Noch lange hatten Widerstandskämpfer den Ruf von Vaterlandsverrätern.“ Heute könne man das nur als höchst befremdlich empfinden, betont der Enkel. Kritisch sieht er daher, wie lange die Rolle und Bedeutung seines Großvaters für die „Weiße Rose“ geradezu unterschätzt wurde. Der Medizinstudent Probst war erst spät direkt in die Widerstandsgruppe gekommen, obwohl er bereits Einfluss auf diverse Flugblätter genommen hatte. Probst hatte Ehefrau Herta und die drei kleinen Kinder heraushalten wolle, die jüngste Tochter war zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung sechs Wochen alt.

Name mehr eine Verpflichtung als Belastung

Aus der Runde der Schüler wird Probst gefragt, ob er den Namen als Belastung empfinde. Er habe von seinen Eltern bewusst den gleichen Vornamen bekommen, erzählt er. „Aus Respekt vor dem Mut meines Großvaters.“ Zudem sehe die ganze Familie eine gewisse Verpflichtung, das Erbe wachzuhalten. „Ich habe aber von meinen Eltern Zeit bekommen, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.“ Das habe wachsen können. „Ich hatte eine ganz normale Schulzeit. Nur der eine oder andere geschichtsbewusste Lehrer war zu mir etwas respektvoller.“ Als Belastung empfinde er den Namen nicht, eher als Verpflichtung.