Pferde legten in Mammendorf die S-Bahn lahm

Die entlaufenen Pferde legten den Bahnverkehr lahm. © Bundespolizei

Mammendorf - Neun Pferde büxten am Abend des 8. März aus ihrer Koppel nahe der Bahnschienen aus. Um sie einzufangen war ein Hubschrauber im Einsatz.

Gegen 22 Uhr abends wurde die Bundespolizeiinspektion München darüber informiert, dass die Tiere aus ihrer Koppel entkamen. Die Besitzerin sagt, dass die Pferde in Richtung der Bahngleise geflohen seien. Aufgrund der Gefährdung für den Bahnverkehr veranlasste die Bundespolizei die Sperrung der betroffenen Bahnstrecke. Da in unmittelbarer Nähe ein Waldstück angrenzte, unterstützte ein Polizeihubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim die Suchmaßnahmen und konnte die Tiere in einem angrenzenden Waldstück sichten. Die Einsatzkräfte am Boden konnten die Tiere einfangen und an die 31-jährige Besitzerin übergeben. Die Bahnstrecke war für zwei Stunden gesperrt.

pi