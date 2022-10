Mehr Platz im Nachlassgericht Fürstenfeldbruck

Eva Lindemann

Von Links: Gabriele Netter-Schulte, Sibylle Gräfin zu Dohna, Klaus Brandhuber und Bernt Münzenberg. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – „Als einen Ort an den jeder Bürger einmal im Laufe seines Lebens kommen wird“, stellt der Präsident des Landgericht München Zwei, Bernt Münzenberg, das frisch renovierte Nachlass- und Betreuungsgericht in Fürstenfeldbruck vor.

Denn jeder komme früher oder später einmal mit dem Thema Erbschaft und Nachlassverwaltung in Kontakt. Dort muss im Falle eines Todesfalls der Erbschein abgeholt und alle Bereiche der Erbschaft geklärt werden. „Nur Erbstreitsfälle behandelt das Nachlassgericht nicht, diese werden immer im Landesgericht ausgefochten“, erklärt Richter Christoph Schütte. Neben dem Nachlassbereich werden in Fürstenfeldbruck auch Betreuungsfragen, zum Beispiel im Falle einer an Demenz erkrankten Person, bearbeitet.

Höchste Zeit für mehr Sicherheit

Seit 1996 befindet sich das Gericht für den Landkreis Fürstenfeldbruck – eines der insgesamt acht Landgerichte im Raum München – an seinem Standort in der Fürstenfelderstraße 40. Davor war das 1952 errichtete Gebäude im Besitz der Polizei, nur kleine Umbauten wurden beim Einzug des Gerichts vorgenommen, das restliche Gebäude veränderte sich in den letzten 26 Jahren wenig. In den letzten Jahren häuften sich deswegen immer mehr Gründe für eine Renovierung. Nicht nur war das Gebäude für seine Mitarbeiter zu klein, sodass es für manche nicht einmal ein eigenes Büro gab, sondern auch der mangelnde Brandschutz musste dringend überarbeitet werden. Außerdem besorgte der desolate Sicherheitsbereich die Mitarbeiter, da es immer wieder zu Fällen von Gewalt in Gerichten kommt. So ereignete sich 2012 in Dachau eine Tragödie, bei der ein Staatsanwalt ums Leben kam. In Fürstenfeldbruck drang ein mit einem Messer bewaffneter Mann in das Gebäude ein.

Sanierung mit Schwierigkeiten

Nachdem ein erster Antrag auf Sanierung 2018 zuerst abgelehnt wurde, folgte im Jahr darauf die erleichternde Nachricht, dass der Umbau bewilligt wurde. Nicht nur sollten die bestehenden Mängel behoben werden, sondern auch das bis dahin brachliegende Dachgeschoss wurde in neue Büroräume umgebaut. „Dabei wurde auf vier Punkte besonders viel Wert gelegt“, so Sibylle Gräfin zu Dohna, Vorsitzende des Oberlandesgerichts und mit für die Finanzierung des Projekts verantwortlich. „Eine energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Sicherheit und bestmöglicher Brandschutz waren das Ziel des Projekts.“ Größte Herausforderung bei der Umsetzung stellte die Nutzung des Gebäudes dar. Auch während der Umbaumaßnahmen wurde der Gerichtsbetrieb weitergeführt. Das stellte die Mitarbeitenden vor einige Schwierigkeiten. Nicht nur mussten sie Baulärm und Staub ertragen, auch logistische Probleme gab es. „Ein Termin musste sogar in den Garten verlegt werden, um Barrierefreiheit zu garantieren,“ blickt Ruth Himml, Geschäftsleiterin, auf die Bauarbeiten zurück. „Doch auch in diesen schwierigen Zeiten meisterten die Mitarbeiter die Situation, selbst mit Mehrbetrieb durch die Coronapandemie“, dankt ihnen Münzenberg.

Impressionen von den Bauarbeiten. © Eva Lindemann

Das Ergebnis hat sich gelohnt

Umso mehr können sich die Mitarbeiter über das Ergebnis der Renovierung freuen. Der ehemals nicht genutzte Dachboden ist in helle, luftige Büroräume umgebaut wurde, die bestens gedämmt sind und über grundwassergekühlte Geräte klimatisiert werden können. Ein Lift wurde im Treppenhaus eingebaut, um Barrierefreiheit zu gewährleisten, auch wurden Türen und Fenster ausgetauscht. Ein weiteres Highlight ist das Kaltaktenarchiv, das in der Garage eingerichtet wurde.

Präsident des Landgericht München 2 Bernt Münzenberg im neuen Kaltaktenarchiv. © Eva Lindemann

Das ungeheizte, nur belüftete Archiv sei nun seit zwei Jahren in Betrieb und funktioniere ohne künstliche Entfeuchtung ausgezeichnet, freut sich Direktor Klaus Brandhuber. Denn Nachlassakten müssten 100 Jahre aufgehoben werden und der zusätzliche Stauraum entlaste die immer noch bestehenden Archive im Keller deutlich. Zusammen mit Mitarbeitern und Ehrengästen bewundert er das ausgebaute Dachgeschoss, in dem die Sanierung gefeiert wird und schließt mit den Worten: „All die Mühen haben sich gelohnt dafür, dass etwas so Schönes und nützliches entstanden ist“.

