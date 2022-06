Ergebnisse der Stadtradelnaktion: Alling wieder am fahrradaktivsten

Von: Miriam Kohr

Die ersten Kilometer wurden gleich bei der Stadtradeln-Auftakttour nach Alling gesammelt, wie hier bei den Teilnehmern aus Fürstenfeldbruck. © Foto: Stadt FFB

Landkreis – Alling verteidigte seinen Titel als fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern pro Einwohner. Die Gemeinde kommt auf 9,23 Kilometer pro Einwohner. Damit bleibt der Wanderpokal des Landkreises in der Gemeinde. Auf dem zweiten Platz landete Puchheim, gefolgt von Eichenau.

Im gesamten Landkreis nahmen während des Stadtradeln-Zeitraums vom 15. Mai bis zum 4. Juni 5.084 Bürger in 252 Teams teil, die insgesamt 802.997 Kilometer sammelten und so 124 Tonnen CO2 einsparten. 52.924 dieser Kilometer radelten allein die 568 Schüler des Gymnasiums Puchheim. Auf dem zweiten Platz mit dem meisten Kilometern liegt das Team der Grundschule Graßlfing in Olching, auf dem dritten Platz folgt der FC Puchheim.

Das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf waren die „Die Puchheimer Nussjäger 2022“. Die zwei Teammitglieder haben jeweils 1.580 Kilometer erradelt. Alle Ergebnisse können unter www.stadtradeln.de/landkreis-fuerstenfeldbruck nachgelesen werden.

Die Preisverleihungen der einzelnen Kommunen und des Landkreises folgen in nächster Zeit. So findet die Preisverleihung der Stadt Fürstenfeldbruck zum Beispiel beim Altstadtfest am 24. Juli um 15.50 Uhr auf der Bühne vor der Sparkasse statt. Die Gemeinde Gröbenzell kündigt an, ihre Preisverleihung im Rahmen des Bürgerfests am Samstag, 9. Juli, um 16.30 Uhr durchführen zu wollen.

