Erhebliche Verkehrsbehinderungen wegen Gedenkens an Olympiaattentat erwartet

Wegen Sicherheitsmaßnahmen zur Gedenkveranstaltung am Fliegerhorst FFB rechnet die Polizei mit starken Verkehrsbehinderungen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / SusanneFritzsche

Der terroristische Anschlag auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen von 1972 jährt sich am 5. September zum fünfzigsten Mal. Aus diesem Anlass findet kommenden Montag auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck eine Gedenkveranstaltung statt.

An dieser Veranstaltung werden neben Staatsgästen und politischen Würdenträgern aus dem In- und Ausland auch Angehörige der damaligen Opfer teilnehmen. „Aufgrund der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, Lotsungen und Begleitfahrten muss mit temporären Sperrungen und deshalb erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Staus und stockenden Verkehr ab den Mittags- bis in die Abendstunden gerechnet werden“, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Betroffen seien überwiegend die Fernstraßen zwischen dem Raum um den Flughafen München und Fürstenfeldbruck sowie die hierdurch ebenso belasteten Bedarfsumleitungen.

Die Polizei sei bemüht, die Behinderungen des fließenden Verkehrs so gering wie möglich zu halten. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen gebeten. „Es wird empfohlen, vermeidbare Fahrten zu unterlassen oder soweit möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen“, so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

