Ungebrochene Hilfsbereitschaft

Von: Hans Kürzl

Teilen

Fred Burgstaller, OB Andreas Haas, Stefan Hetsch, Michael von Unruh sowie Herbert Sedlmeier (Sozialreferent der Stadt) bei der Scheckübergabe. © Hans Kürzl

Germering – „Wir freuen uns, dass die Hilfsbereitschaft der Germeringer ungebrochen ist“, sagte der Lions-Vorsitzende Stefan Hetsch. Auch heuer konnte der Lions Club Germering per symbolischem Scheck wieder eine stattliche Summe an die Stadt überreichen, die die Adventskalender-Aktion ergeben hatte. Die verkaufte Auflage von 3.000 Kalendern hatte letztendlich 10.000 Euro möglich gemacht.

Seit 13 Jahren gibt es den Adventskalender des Lions Club Germering mittlerweile. Rund 200.000 Euro sind seit 2010 zusammengekommen. So könne man manch kleine oder größere Sorge lindern. Was Menschen in Not zum Beispiel helfen kann, benannte Germerings Sozialreferent Herbert Sedlmeier: ein MVV-Monatsticket oder die Zuzahlung zur Brille.



Dafür, dass die Hilfe gut und korrekt ankommt, sorgt das Amt für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Schulen. „Dort kann man Bedürftigkeit gut beurteilen“, so der Lions-Vorsitzende Hetsch. Zudem bleibt die Anonymität derer gewahrt, denen durch die Adventskalender-Aktion Hilfe gewährt werden kann. Wie Oberbürgermeister Andreas Haas erläuterte, werde dem Lions Club lediglich der Betrag benannt, der ausbezahlt wird. „Ohne Namen“, betonte Haas.

Gleichwohl sah das Stadtoberhaupt im unmittelbaren Bezug auf Germering einen Grund für den Erfolg des Adventskalenders des Lions Club. „Die Menschen wissen, es ist Hilfe vor Ort.“ Wie Fred Burgstaller von den Lions hinzufügte, sei diese Regionalität auch für die Sponsoren ein gutes Argument, den Lions Club bei der Aktion zu unterstützen. Burgstaller hatte vor 13 Jahren die Idee zu dem Adventskalender.

Adventskalender auch 2023 geplant

Für den aktuell 34 Mitglieder zählenden Lions Club Germering ist die Zusammenarbeit mit Stadt und Sponsoren Grund genug, den Kalender im Advent dieses Jahres erneut aufzulegen. Dies kündigte Michael von Unruh als Vorsitzender des Lions Hilfswerkes an. Hans Kürzl