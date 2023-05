„Legendäre Erbsensuppe“

Übergabe des Erlöses von 18.157 Euro

Fürstenfeldbruck – Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Offiziersschule der Luftwaffe auf dem Fürstenfeldbrucker Christkindlmarkt mit ihrer schon legendären Erbsensuppe vertreten ist.

So auch im vergangenen Jahr. Der Erlös aus der Aktion war herausragend: 18.157 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. Die eine Hälfte geht erneut an das Bundeswehr Sozialwerk und das Soldatenhilfswerk. Das Sozialwerk hilft unbürokratisch Familien in Notlagen, das Soldatenhilfswerk wird mit seinem Anteil Freizeiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung unterstützen.

Zweiter Teil geht an mehrere Empfänger

Über die zweite Hälfte freuten sich der städtische Kindergarten Aich, die AWO-Kinderkrippe „Waldwichtel“, der städtische Abenteuerspielplatz sowie der Verein „Krebskranken Kindern helfen im Landkreis Fürstenfeldbruck“. Das Geld wird verwendet für Ausflüge und Umweltaktionen, Spielmaterial und Bauholz sowie ein neues Spielgerät. Der Verein wird ein Teil des Spendenbetrages einer konkreten Familie zukommen lassen, der Rest wird für einen Ausflug zu den Kaltenberger Ritterspielen verwendet und damit den von der Krankheit Betroffenen samt ihren Angehörigen ein schönes Erlebnis beschert.



Dank an Soldaten und Küchenteam

„Ich habe mich sehr gefreut, dass die Aktion nach Corona wieder möglich war“, sagte Stefan Scheibl, Brigadegeneral der Luftwaffe und Kommandeur der Offiziersschule, im Rahmen der Übergabe des symbolischen Schecks. Zusammen mit OB Erich Raff stand auch er an einem Samstag in der Hütte. Er dankte ausdrücklich den Soldaten und dem Küchenteam dafür, dass sie sich in ihrer Freizeit so großartig engagiert haben. Sein Dank ging aber auch an die Bevölkerung, die mit zum Teil sehr großzügigen Spenden zu dem Erfolg beigetragen hat. Auch heuer soll die Aktion wiederholt werden.

red