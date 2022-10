Erneuerung des SVG-Kunstrasenplatzes hat begonnen

Die Erneuerung des SVG-Kunstrasenplatzes hat begonnen. © Stadt Germering

Germering - Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes des Sportvereins Germering (SVG) hat begonnen. Aus diesem Anlass trafen sich Oberbürgermeister Andreas Haas, der Sportreferent des Stadtrates Christian Gruber sowie Vertreter des SVG und der ausführenden Firma in der Max-Reger-Straße zu einem Ortstermin.

Die Erneuerung dauert nur wenige Tage und kostet rund 265.000 Euro, wobei die Maßnahme von der Stadt Germering mit rund 70 Prozent bezuschusst wird. Der SV Germering geht als Bauherr zusammen mit der Firma Polytan GmbH neue Wege in Bezug auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit: Zum einen wird auf eine Verfüllung mit Gummigranulat aus Erdölprodukten verzichtet und zum anderen bestehen die Kunstrasenfasern unter anderem aus Polyethylen, das aus Zuckerrohrabfällen gewonnen wird. In Bezug auf die Nachhaltigkeit liegen die Vorteile eines Kunstrasensystems auf der Hand: Es muss weder bewässert, noch gedüngt oder gemäht werden. Außerdem ist der Kunstrasen ganzjährig bespielbar. Der alte Kunstrasenplatz wird aktuell aufgearbeitet, ordentlich in seine Komponenten getrennt und dem vollständigen Recycling zugeführt. Aus den so gewonnen Rohstoffen werden wieder neu Sportbeläge hergestellt.

red