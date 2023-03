Roßstall bringt „4000 Tage“ auf die Bühne

Von: Hans Kürzl

Streit am Krankenbett: Dennis Tschernik (als Partner Paul) und Cecilia Gagliardi (als Mutter), dazwischen Thomas J. Heim (als ihr Sohn Michael). © Hans Kürzl

Germering – Männer-Partnerschaft und Amnesie – mit dem Stück „4000 Tage“ von Peter Quilter nähert sich das Roßstall-Theater ernsten Themen. Dies geschieht gewissenhaft und ist trotzdem unterhaltsam.

Seit drei Wochen liegt Michael im Koma. Seine Mutter Carola und Lebenspartner Paul wachen abwechselnd am Krankenbett. Vereint sind beide in der Sorge um Michael und in ihrer gegenseitigen Abneigung. Als Michael aufwacht, sind seine Erinnerungen an die elf Jahre lange Partnerschaft wie ausgelöscht, oder genauer an 4000 Tage.



Das ist der Ausgangspunkt für ein Stück, das Cecilia Gagliardi für das Roßstall-Theater entdeckt hat. „Sie kannte es und sie war begeistert davon“, schildert Regisseur Julian Brodacz den Werdegang von der Idee bis zur Bühnenpremiere. Dass Gagliardi auch die Rolle der Mutter übernimmt, war logisch. Und man kann sie eine Idealbesetzung für diese Rolle nennen. Die Rolle der Mutter, die überfürsorglich vom Sohn einfach nicht loslassen kann, ist ebenso gut dargestellt wie die Abneigung gegenüber dessen Partner. „Sie haben ihn in seiner Persönlichkeit entkleidet. Sie haben ihn ausgenutzt“, wirft sie ihm vor. Und auch den Sohn versucht sie davon abzuhalten, sich zu erinnern: „Es ist unter den Dingen, die Du vergessen hast, nicht das Schlechteste, dass Du ihn vergessen hast.“

Doch Partner Paul kämpft. Er versucht es mit Flehen, mit alten Zeitungsausschnitten. Darsteller Dennis Tschernik bringt so gekonnt einen Hauch von Romantik auf die Bühne. So kommt im Zuschauerraum nicht das Gefühl auf, mit einem erhobenen Zeigefinger ermahnt zu werden. Ins Seichte gleitet das Stück dadurch nicht ab, vielmehr hält es sich seinen unterhaltenden Charakter. Daran hat Thomas J. Heim als Sohn Michael ebenfalls starken Anteil. „Du siehst alt aus“, knallt er seiner Mutter förmlich an den Kopf. Kein Wunder, zwischen Erinnerung und Wiedersehen liegen 4000 Tage. Was in dieser Zeit passiert ist, zeigen akustische Einblendungen aus Fernseh-Übertragungen. „Mach ihn, Mario Götze“, ist so eine Einblendung. Jeder weiß, dass das WM-Finale 2014 ist. Auch im Publikum kramt da mancher fast spürbar in seinem Gedächtnis. Und kann nachvollziehen, wenn Michael mit Post-its fast komisch versucht, seinen ganz persönlichen Erinnerungen nachzuhelfen.

Den Dialogen Gewicht verleiht dabei, dass Anna Luna Drexler und Nina von Schimmelmann das Bühnenbild, das Stück spielt durchgehend in einem Krankenzimmer, schlicht gehalten haben. Das lenkt nicht ab. Das Publikum kann sich auf Darstellung und Schauspieler konzentrieren. Regisseur Brodacz ist zufrieden: „Wir haben eine gute Balance zwischen Balance und Unterhaltung gefunden.“ Diese Leistung belohnt es mit Szenenapplaus und am Schluss mit lang anhaltendem Beifall.

Die weiteren Aufführungstermine sind am 31. März, 1. April, 8. April, 15. April, 16. April, 22. April, 27. April. 29. April, 6. Mai und 7. Mai – jeweils um 19.30 Uhr. Infos und Vorverkauf unter www.germeringer-rossstall.de.

