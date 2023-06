„Poesie in den Zement zurückbringen“

Eröffnung der Ausstellung „Kann Kunst die Welt verändern?“ in der Berufsschule Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck - „Kann Kunst die Welt verändern?“ Dieser Frage gingen zwei Berufsintegrationsklassen der Staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck nach - und schufen über sechs Monate eine Ausstellung, die in der Aula der Schule zu sehen ist.

Die Idee zu dem Projekt sei bei dem Besuch einer Ausstellung in der Kunsthalle München entstanden, erzählt Firengiz Degler, Kooperationspartnerin vom Internationalen Bund und Mitinitiatorin des Projekts. Dort wurden Werke des französischen Künstlers JR gezeigt. Dieser porträtiert Menschen am Rande der Gesellschaft in Fotografien, Videos, Modellen und großflächigen Plakatierungen, um sie sichtbar zu machen und ihnen eine Präsenz zu verleihen. Zusammen mit Schulpsychologin Irene Timm, die zufällig auch in der Ausstellung war, überlegte sie: „Wie können wir das an unsere Schule bringen?“

Eine Atmosphäre wie im Atelier

Zusammen mit Respektcoach Benedikt Steinbach initiierte Degler das Projekt „Kann Kunst die Welt verändern?“, an dem die Schüler aus zwei Berufsintegrationsklassen sechs Monate arbeiteten. Ziel war eine Ausstellung im Stile von JR, die am 14. Juni in der Aula der Berufsschule eröffnet wurde.

„Diese sollte den Blick auf die Schülerinnen und Schüler, gleichzeitig aber auch auf sich selbst lenken“, sagt Degler. Der Entstehungsprozess war nicht immer einfach. „Am Anfang waren die Schüler skeptisch“, erzählt Steinbach. „Einige meinten, sie sehen auf Fotos eh nicht gut aus, andere haben gesagt, dass das doch eh niemanden interessiere.“ Im Laufe der Zeit hätten sich die Schüler dann doch für das Projekt begeistern können. „Die Zusammenarbeit war sehr intensiv und hat allen Spaß gemacht“, berichtet die Kooperationspartnerin. „Teilweise hatten wir im Container eine Atmosphäre wie in einem Kunstatelier.“

Sehr persönliche Porträts

Entstanden sind unter anderem großformatige Porträtfotos der Schüler. Sie stehen auf Tafeln in der Aula der Berufsschule, viele davon sind mit einem Text versehen, in dem die Schüler sich selbst und ihren Lebensweg kurz vorstellen. Die Fotos zeigen die jungen Männer und Frauen in sehr unterschiedlichen Posen. „Sie sollten zeigen, wie sie sich wirklich fühlen“, erklärt Steinbach.

+ Younes möchte den Betrachter direkt ansprechen. © Eva Lindemann

Younes zeigt auf seinem Foto auffordernd direkt auf den Betrachter. Er ist 17 Jahre alt und kam vor drei Jahren nach Deutschland. Ursprünglich stamme er aus Afghanistan, steht in dem Text neben dem Porträt. Während seiner Flucht sei er mit seiner Familie 14 Monate in einem Gefängnis in einer Transitzone zwischen Serbien und Ungarn eingesperrt gewesen. „Im Gefängnis durfte ich nichts sagen, wir wurden schlecht behandelt und haben nichts verstanden“, erzählt er. In seinem Foto verarbeitet er diese Erfahrung: „Jeder Mensch sollte seine Freiheit haben und selber sagen, was er will - nicht wie ich im Gefängnis schweigen“. Das wolle er mit seinem Foto ausdrücken, erklärt er die Pose.

+ Juan Jose lässt sein Foto für sich sprechen. © Eva Lindemann

Juan Jose ist 18 und hat keinen Text neben sein Foto gepinnt. Das zeigt in frontal, direkt in die Kamera blickend, mit mehreren Stiften im lockigen Haar. Am Anfang sei es das Ziel gewesen, mit Foto und Text zu zeigen, wo man hergekommen ist, sagt er. Aber das habe sich dann gewandelt. Auf die Frage, warum er sich gegen einen Text entschieden hat, tippt sich Juan auf die Brust und sagt: „Mein Text ist hier.“

„Ich finde es gigantisch, was ihr geleistet habt“

Neben den Porträtfotos gehört auch eine große Collage mit allen Beteiligten, so wie eine Skulptur zur Ausstellung. Die Collage sei ein Kontrast zu den Porträts, erklärt Degler. Diese seien teilweise bedrückend und sehr intensiv, während die Collage verrückt und lustig sei. „JR sagt, er möchte mit seiner Kunst Poesie in den Zement zurückbringen“, erklärt Tim und sagt weiter: „Das ist der Schule mit der Ausstellung auch gelungen.“ Schulleiterin Andrea Reuß lobt die Arbeit der Schüler: „Ich finde es gigantisch, was ihr geleistet habt“. Zur Eröffnung sind neben der Schulfamilie auch Landrätin Martina Drechsler und Oberbürgermeister Christian Götz gekommen, um sich die Werke der Schüler anzusehen, mit denen sie ein bisschen die Welt verändern wollen.

