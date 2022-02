Ersatzfahrpläne für vier MVV-Regionalbuslinien erneut verlängert

Erst kürzlich präsentiert, doch nun fährt der X800 aufgrund des corona-bedingten Personalengpasses weniger oft. © LRA FFB

Landkreis – Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kommt es bei einigen Regionalbusunternehmen in der Region zu teils gravierenden personellen Engpässen.

Kurzfristige Krankheitsfälle oder pandemiebedingte Quarantäneauflagen bringen vereinzelt Fahrtausfälle im MVV-Regionalbusverkehr mit sich. Die seit 21. Dezember geltenden Ersatzfahrpläne müssen deshalb für vier der insgesamt im Landkreis Fürstenfeldbruck fahrenden 55 MVV-Regionalbus-Linien nochmals verlängert werden.

Für die ExpressBus-Linien (es entfällt an Werktagen jede sechste Fahrt):

• X800 (Buchenau - Fliegerhorst - Esting - GADA - Dachau) und

• X900 (Fürstenfeldbruck - Alling - Gilching - Starnberg).

• Bei der MVV-Regionalbus-Linie 862 (Fürstenfeldbruck - Emmering - Eichenau - Puchheim) entfällt an Werktagen jede vierte Fahrt.

Diese Ersatzfahrpläne behalten noch bis voraussichtlich 12. Februar Gültigkeit.

• Bis voraussichtlich 11. Februar gilt außerdem ein Ersatzfahrplan für die Linie 832 (Olching – Gröbenzell – Puchheim). Auf dieser Linie entfällt montags bis freitags in beiden Fahrtrichtungen jede dritte Fahrt. Die schulrelevanten Fahrten, morgens um 7.16 Uhr ab „Puchheim Nord (S)“ und mittags um 13.17 Uhr ab „Olching (S)“, finden statt.

Ersatzfahrpläne online einsehbar

„Alle Beteiligten bedauern diese Situation sehr und tun ihr Bestes, um den normalen Fahrbetrieb möglichst schnell wiederherzustellen“, versichert das Landratsamt. Die aktuellen Ersatzfahrpläne sind über die elektronische Fahrplanauskunft des MVV unter www.mvv-muenchen.de oder in der MVV-App sowie unter www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv/aktuelles abrufbar.

