Erstes „Ar-te-Kulturfestival“ des Kulturvereins in Eichenau war ein voller Erfolg

Von: Hans Kürzl

Mitmachen war angesagt: Der Auftritt von „Anam Cara“ brachte die Menschen zum Tanzen. © Hans Kürzl

Eichenau - Eine Premiere, die allein schon wegen des Besucherzuspruchs ein voller Erfolg war. Etwa 1000 Gäste hatten laut veranstaltendem Kulturverein und Bürgermeister Peter Münster große Lust auf die zwei Tage des „Ar-te-Kulturfestivals“.

Für den Verein selbst war das zudem beste Werbung in eigener Sache. Wie sehr die Premiere dieses Festivals faszinierte, zeigt unter anderem der Auftritt von „Anam Cara“, einer irischen Tanzschule in München. „Kommen Sie, machen Sie mit. Das ist ganz einfach“, bittet Inhaberin Brigitte Schilbach zum „Ceili“ – einem Tanz, der in irischen Pubs gerne in geselliger Runde stattfindet. Wo sich bei anderen ähnlichen Gelegenheiten die Tanzfläche eher zögerlich füllt, ist sie beim Kulturfestival binnen einer Minute mit zwei Dutzend Menschen gefüllt.

Verein kann stolz sein

„Ich bin stolz auf den Verein“, sagt Steffi Möllers, die Vorsitzende des Kulturvereins. Dreiviertel der rund 80 Mitglieder haben mit angepackt beim Organisieren, Aufstellen, Vorbereiten. Selbst der ehemalige Puchheimer Bürgermeister Herbert Kränzlein half mit, Kuchen an die Besucher zu bringen. Die Kulturreferentin Celine Lauer und die dritte Bürgermeisterin Rike Schiele haben sich in der Vorbereitung ebenso aktiv eingebracht. Ihr Fazit bezieht Möllers auch auf die Qualität der Ausstellung. „Wir haben da schon einen gewissen städtischen Anspruch“, betont Möllers, dass man bei der Auswahl der Künstler durchaus wählerisch gewesen sei. Deshalb wäre man auch einer der Partner des „Flower-Power-Festivals“ geworden, das noch bis zum 7. Oktober mit verschiedensten Programmpunkten in der Landeshauptstadt München läuft.

Kulturverein möchte jung sein

„Es gibt im Verein einen übergeordneten Austausch zwischen den einzelnen Disziplinen“, bestätigt Korbinian Urban, der sich der Digitalen Kunst zuordnet. Bei seinem Blütenmeer stellt sich die Frage, ob das noch die reine Fotografie ist oder digitales Arrangement. „Das Fließende zwischen diesen Grenzten fasziniert mich immer wieder neu“, erklärt Urban. Urban ist mit seinen 34 Jahren wie mit seiner Kunst ein Beispiel dafür, dass der Kulturverein in jeder Beziehung jung sein möchte. Um das zu erklären, blickt Möllers auf ihren Amtsantritt als Vorsitzende vor rund einem Jahr zurück. 40 Mitglieder habe sie da in etwa gezählt, gefühlt etliche über 50 und 60 Jahre. „Nun haben wir die Zahl verdoppelt, mit vielen jüngeren“ zeigt sie sich an dieser Stelle ein weiteres Mal stolz.

Zweijähriger Rhythmus vorstellbar

Etwas von dem Imagegewinn für den Verein fällt auch auf die Gemeinde ab. „Eine gelungene Veranstaltung, welche die Vielfalt des Angebots im Ort zeigt“, betont Bürgermeister Peter Münster. Ob sich das wiederholt, bleibt im Unklaren. „Jährlich geht das wegen des Aufwandes für den Verein nicht“, so Möllers. Ein zweijähriger Rhythmus sei jedoch eher vorstellbar.

