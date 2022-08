In See gestochen

Teilen

Zum ersten Mal fand das Floßrennen auf dem Germeringer See statt. © FeG

Germering – Bei optimalem Wetter fanden sich 22 Teilnehmer im Alter von 14 bis 28 Jahren am Samstagnachmittag am Germeringer See ein. Die jungen Leute wussten zu Beginn noch nicht so richtig, was sie beim ersten Germeringer Floßrennen erwarten würde. Doch schon kurz nach Beginn war die Unsicherheit verflogen. Nachdem die Materialien den fünf Teams zugeteilt und die Regeln erklärt waren, wurde eifrig geschraubt, gepumpt, geknotet und improvisiert.

Jede Mannschaft musste aus sieben Holzplanken, vier Mülltüten, 100 Luftballons, vier Kabelbindern, 24 Schrauben und einem 20 Meter langen Seil ein tragfähiges Floß bauen. Anschließend ging es für das Wettrennen ins Wasser, wo es sich als seetauglich erweisen musste. In der Mitte des Sees war eine Boje platziert, die es zu umfahren galt. Zwei Planken dienten als Ruder für die Besatzung. Ansonsten durften auch Hände und Füße zum Fortbewegen benutzt werden.



Nur ein Team schaffte es, mit der ganzen Besatzung und intaktem Floß zurückzukehren. Die anderen Teams landeten teilweise im Wasser oder erlebten, wie sich ihr Fortbewegungsmittel Marke Eigenbau langsam auflöste und es anstrengend und herausfordernd wurde, weiterzufahren.



Dennoch bewunderten die Zuschauer den Kampfeswillen und die Ausdauer der einzelnen Teams, die auch dann nicht aufgaben, wenn es schwierig wurde, mit dem Floß vorwärts zu kommen. Alle Teilnehmer erhielten Erinnerungsmedaillen. Der Siegerpokal ging an das Team „Die Vinosaurier“.

red