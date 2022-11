Ratefreudige Germeringer

Erstes Pub-Quiz von Stadtbibliothek und Brauhaus wurde gut angenommen

Germering – Bier und Stimmung waren gut – das erste Pub-Quiz in Germering kam beim Publikum bestens an. Gut 160 Quiz- und Bierfreunde haben sich daran beteiligt, so eine Schätzung der stellvertretenden Bibliotheksleiterin Katja Beese.

Beim Bücherflohmarkt sei zwar noch mehr los, erwähnt sie. „Aber ich bin echt überwältigt, wie viele Leute da sind“, gesteht sie. Auf eine Voranmeldung habe man bewusst verzichtet, um die Hürden für das Publikum so gering wie möglich zu halten. Gerechnet habe sie mit 80 Interessierten. Noch ein wenig geringer war die Erwartungshaltung bei den Verantwortlichen des Brauhauses. „Wir waren schon echt überrascht“, erklärt Brauhaus-Geschäftsführer Daniel Vitt. Es sei ja der erste Versuch in der Stadt gewesen. Mit 50 Besuchern wäre man schon zufrieden gewesen, so Vitt.

Als aber die Warteschlange vor der Stadtbibliothek nicht abreißen wollte, wurde es für die Brauhaus-Crew doch kurz stressig. „Wir haben Nachschub holen müssen“, erklärt Vitt. „Es hat jeder sein Bier bekommen“, konnte er am Ende des Tages berichten. Passend zum Themenabend hatte das Brauhaus Germering sein „Porter“ und „India Pale Ale“ serviert. Das Angebot komplett machte das erst jüngst kreierte und präsentierte Grünhopfenbier.

Davon hat auch Sylvia Doll gerne probiert und das gut gelaunt. „Echt nette Leute hier.“ Um zu dem Eindruck zu kommen, hat sie nur wenige Minuten gebraucht. Das Quintett am Tisch hat sich bis auf eine gute Bekannte, die mit Doll mitgekommen ist, erst an diesem Abend kennengelernt, an diesem Tisch, zufällig. „Aber das passt wunderbar“, freut sich Doll. Wenn einer eine Frage nicht beantworten könne, springe ein anderer ein.



Knifflige Fragen beim ersten Pub-Quiz

Dabei sind die Fragen durchaus knifflig. Dass Kanzler Scholz früher in Hamburg regiert hat, bringt man noch gut auf die Reihe. Aber wie hieß noch mal der schlechteste Skispringer aller Zeiten mit Spitznamen (Eddie the eagle)? Oder ist das Bier Weltkulturerbe (nein)? Belohnt wurde jeder Teilnehmer des ratesichersten Teams mit einem Sechserpack vom Brauhaus und einem Gutschein für die Germeringer Lieblingsläden. Die „Germeringer Lieblingsläden“ sind eine Kooperation, die sich aus Einzelhändlern innerhalb des Wirtschaftsverbandes gebildet hat. Für Doll aber nicht der Hauptgrund, dass für sie der Abend mit der gleich guten Laune endet wie er begonnen hat. „Sehr gerne bald wieder“, antwortet sie auf die Frage, ob es wieder so ein Pub-Quiz geben soll.

