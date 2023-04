Ramadama in Germering

Trafen sich, um gemeinsam aufzuräumen: Der Germeringer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltete ein Ramadama. © Ortsverband Germering Bündnis 90/Die Grünen

Germering – Egal ob Ramadama oder „cleanup“ – eine Aufräumaktion musste her. Kürzlich hieß es klotzen und nicht kleckern beim Germeringer Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen.

Zwölf Helfer trafen sich am Samstag, 15. April, und sammelten Müll entlang des Geh- und Fahrradweges an der Landsberger Straße. „Zwei Stunden dauerte es, die 700 Meter von der Kreuzung Untere Bahnhofstraße/Landsberger Straße bis zur Kreuzung Streiflacher Straße/Landsberger Straße vor allem von Zigarettenstummeln zu befreien“, berichteten die Helfer.

Im Vorfeld hätte niemand gedacht, an so einem öffentlichen Ort auf Kuriositäten zu treffen. Dann wurden die Bremsscheiben allerdings schon nach ein paar Metern im Gebüsch entdeckt. Ortssprecher David Kulbe zu seinen Erfahrungen: „An erster Stelle lagen mit Abstand Kippenstummel, die offenbar vor allem aus fahrenden Autos geworfen wurden.“

Da kam einiges an Müll zusammen: Acht 60 Liter Müllsäcke wurden bei der Aktion eingesammelt. © OV Bündnis 90/Die Grünen

Viele Passanten lobten die Aktion und vor allem eine Anwohnerin, die bislang immer selbst vor ihrem Garten Müll und Zigaretten gesammelt habe, äußerte große Dankbarkeit. Ihr sei dies inzwischen körperlich zu anstrengend geworden. „Nach zwei Stunden, in denen das unberechenbare Aprilwetter glücklicherweise nicht verrückt spielte, in denen sich gebückt und gestreckt wurde, um den achtlos weggeworfenen Müll aus der Umgebung zu bekommen, waren dann nicht nur acht 60 Liter Müllsäcke voll, sondern sich auch alle einig: Das war nicht das letzte Mal“, so die Gruppe.

red