Peter Münster erinnert sich

Erweiterung der Starzelbachschule in Eichenau eingeweiht

Von: Hans Kürzl

Symbolische Schlüsselübergabe von Eichenaus Bürgermeister Peter Münster an Rektorin Gudrun Simon. © Kürzl

Eichenau – „Atemlos, doch nun geschafft, Ganztagesschule für uns gemacht.“ Freude, Erleichterung und auch ein Stück weit Stolz drangen in dem Lied durch, das die vierten Klassen der Starzelbachschule zum Besten gaben.

Anlass war die offizielle Eröffnung des Erweiterungsbaus, in dem Offene Ganztagsschule und Hort seit Schuljahresbeginn untergebracht sind. Gemeinde und Schulfamilie feierten auch eine Leistung, die unter planerischen Gesichtspunkten sportlich ist.

So war die Freude der gesamten Schulfamilie über die neuen hellen Räume im Erweiterungsbau verständlich. Erleichterung, dass alles rechtzeitig fertig gestellt worden war. Stolz darüber, dass die Dauerbaustelle mit all ihren Schwierigkeiten gemeistert worden war. „Wir haben uns an viel Neues gewöhnen müssen“, fasste das auch Rektorin Gudrun Simon zusammen. Immer wieder habe man durch die Baustelle Überraschungen erlebt. Für Architekt Christian Peter haben sich all diese Mühen gelohnt. „Eine 50 Jahre alte Schule hat einen guten Impuls für die nächsten 50 Jahre bekommen“, stellte er fest. Gleichzeitig habe man aber den Charakter der Schule bewahren können.

„Bauen ist nichts für Solisten.“

Damit habe man eine sehr sportliche Vorgabe umsetzen können, die man von der Gemeinde bekommen habe. Erste Überlegungen in 2017 folgten 2019 zunächst Diskussionen mit den Anliegen. Dann sei es fast im Schnelldurchlauf gegangen: Der Bauantrag stand laut Peter nach nicht einmal einem Jahr, der Baubeginn erfolgte im Oktober 2021, die Fertigstellung trotz aller Lieferschwierigkeiten vor dem Schuljahresbeginn 2022. Peter betonte das Teamwork. „Bauen ist nichts für Solisten. Und Bauen ist selbst im digitalen Zeitalter noch Handwerk.“ An die Schulfamilie gewandt sagte Peter: „Jeder Handwerker hat auch mit seinen Händen dazu beigetragen, dass für die Kinder und die Lehrer etwas Großartiges entstanden ist.“ In dem Zusammenhang zeigte sich Eichenaus Bürgermeister Peter Münster erfreut, dass das Angebot, das durch den Erweiterungsbau möglich gemacht wurde, gut angenommen wurde. 50 Kinder besuchen den Hort. Die Offene Ganztagesschule nehmen 110 Grund- und 25 Mittelschüler in Anspruch.

Peter Münster erinnert sich

Per persönlicher Erinnerung zeigte Münster auf, wie sehr sich die Starzelbachschule immer wieder verändert. Vor 50 Jahren sei er dort selbst noch Schüler gewesen: Ohne Turnhalle, ohne Mittelschule, die damals noch Hauptschule genannt wurde. Die nun abgeschlossene Erweiterung kommt auf 11,175 Millionen Euro, zu denen der Freistaat einen Zuschuss von 3,1 Millionen gibt. Mit allen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie den Außenlagen wird man laut einer Schätzung von Bürgermeister Münster bei 16 bis 17 Millionen Euro Gesamtkosten landen. Doch wer zu der offiziellen Eröffnung des Erweiterungsbaus geladen war, bekam trotz allem Neuen, Hellen und Freundlichen einen Eindruck, dass der seit 2014 bestehende Baustellen-Status noch eine Weile bestehen bleibt. „ Die Schule wird bis 2025 Baustelle bleiben“, kündigte Münster an. In der Schulfamilie nahm man es mit der Gelassenheit auf, die man bereits die letzten Jahre hatte zeigen müssen.

