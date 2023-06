Es wurde gelesen, gerätselt und gefeiert

Höhepunkt: Die Lesung des Autorenduos Volker Klüpfel (rechts) und Michael Kobr (links). © Petra-Karin Karschti

Puchheim - Die Jubiläumswoche der Stadtbibliothek Puchheim war ein voller Erfolg. Die lange geplanten und organisierten Aktionen wurden durchweg gut besucht.

Den Auftakt des 40-jährigen Geburtstags bildete am Montag die Lesung der Kinderbuchautorin Nina Müller, die auf der Kennedywiese stattfand. Rund 20 Kinder ab drei Jahren lauschten mit ihren Eltern andächtig dem Vortrag aus dem Buch „Kuschelflosse“. Tags darauf konnten Kinder beim Jubiläumsbasteln Schlüsselanhänger gestalten und Bilder malen.

Die Kinder hatten Spaß beim Malen und Basteln. © Stadtbibliothek Puchheim

Spannend wurde es am Mittwoch, an dem erstmals ein Escape-Room in den „Katakomben“, dem dafür thematisch-schaurig ausgestatteten Romanbereich der Stadtbibliothek, stattfand. Alle Teams haben es (gerade) noch rechtzeitig geschafft, alle Rätsel zu lösen und zu entkommen. Sehr gut besucht war auch die Makerspace-Veranstaltung am Donnerstag: Etwa 20 Kinder konnten sich spielerisch mit ersten Anwendungen der Robotik wie Bee-Bots und Ozobots vertraut machen und den 3D-Drucker in Aktion erleben.

Lesung und jede Menge Dominosteine

Einen besonderen Höhenpunkt der Jubiläumswoche stellte die Lesung des Autorenduos Volker Klüpfel und Michael Kobr aus ihrem aktuellen Kluftingerkrimi „Affenhitze“ dar, die anlässlich des Bibliotheksjubiläums allen Puchheimern von der Stadt geschenkt worden war.

Eine weitere Premiere gab es am Samstag, als in der Stadtbibliothek 23.000 Dominosteine darauf warteten, am „Domino-Day“ zuerst gemeinschaftlich verbaut und anschließend feierlich umgestoßen zu werden. Trotz der heißen Temperaturen fanden etliche große und kleine Dominofans den Weg in die Bibliothek und hatten großen Spaß beim (mehrmaligen) Aufbauen der Steine.

Großes Fest zum Abschluss

Den Höhepunkt und Abschluss der Jubiläumswoche bildete das große Bürgerfest am Sonntag. Anklang fand das bunte Bühnenprogramm, bei dem so allerhand geboten wurde: Kinder der Musikschule Puchheim sorgten für die musikalische Umrahmung, Marion Strencioch gab Kostproben ihrer Erzählkunst und der Clown Rudolfo erfreute vor allem Kinder mit seinen Einlagen. Mary Long, die auch die Moderation des Bühnenprogramms übernahm, präsentierte Slam-Poetry vom Feinsten und der Singer-Songwriter Florian Sauer alias Flonoton begeisterte das Publikum mit seinem Akustik-Pop und Texten.



Erster Bürgermeister Norbert Seidl sang ein Geburtstagsständchen für die Stadtbibliothek. © Stadtbibliothek Puchheim

Bei den Kindern beliebt waren die Hüpfburg und die Tombola. Gleichzeitig gab es für die Kinder bei einem kleinen Quiz die Möglichkeit, die Stadtbibliothek spielerisch zu erkunden und sich die Chance auf einen von vier Gutscheinen der Buchhandlung Bräunling zu sichern. Die Gewinner wurden im Anschluss feierlich auf der Bühne aus allen richtigen Antworten ausgelost.

In den Räumen der Stadtbibliothek, die zu diesem Anlass auch für die Ausleihe geöffnet war, wurden Ausstellungen zur Geschichte der Bibliothek und zum dekorativen Buchfalten gezeigt. Eine speziell für das Jubiläum erstellte Broschüre zur Geschichte der Bibliothek wurde am Jubiläumsfest präsentiert und liegt in der Bibliothek kostenlos für alle Interessierten zum Mitnehmen aus.

Auch die Spendenaktion für die Neugestaltung der Leseterrasse der Bibliothek war ein Erfolg: Schon bald können sich die Puchheimer Lesefreunde auf einen zusätzlichen Leseort freuen.

