Etwa 40 Besucher besuchten den Mammutbaum im Welt-Walderlebniszentrum Grafrath

Er kann bis zu 3.000 Jahre alt werden: Die Besucher am Stamm des Mammutbaums. © Schlamp/Wenglein

Grafrath - Kurz nach einer Wegbiegung stand er plötzlich da, mitten in einem oberbayerischen Wald, im Forstlichen Versuchsgarten Grafrath: Der imposante Riese, mit botanischem Namen „Sequoiadendron giganteum“, bekannt als „Mammutbaum“.

Mit 130 Jahren ist der Grafrather Mammutbaum recht jung, denn er kann bis zu 3.000 Jahre alt werden. Der Mammutbaum war nur eine von vielen Attraktionen, die die Mitglieder und Freunde der Vereine Dorfbelebung und Ländlicher Garten Mittelstetten am Sonntagnachmittag des 20. August im Forstlichen Versuchsgarten / Welt-Walderlebniszentrum Grafrath zu sehen bekamen.



Der Mammutbaum in Grafrath ist 130 Jahre alt. © Schlamp/Wenglein

Neben dem Mammutbaum beheimatet das Walderlebniszentrum über 200 weitere Baumarten aus aller Welt. Die Besucher kamen an einem Douglasien-Hain mit Dutzenden ausgewachsener Douglasien vorbei, betrachteten Baumscheiben verschiedener Hölzer und konnten Skulpturen an den Wegrändern bewundern.



Führung in zwei Gruppem

Die etwa 40 Teilnehmer wurden in zwei Gruppen durch die „dendrologische (gehölzkundliche) Schatzkiste“ in Grafrath geführt. Eine der Führungen übernahm Diplom-Forstwirt Stadler vom Walderlebniszentrum und vermittelte sein umfangreiches Spezialwissen über die Eigenheiten und Lebensbedingungen der hier wachsenden Exoten. Die andere Gruppe erhielt von dem zertifizierten Natur- und Pflanzenführer Hermann Neubauer neben den waldkundlichen Informationen auch die ein oder andere Geschichte erzählt, die sich um Wald und Bäume rankt. So erfuhren die Besucher, dass die Früchte der Esskastanie ihre Stacheln vom Teufel bekommen haben, um die Dorfbewohner zum Fluchen zu bringen und dass der bayerische Ausdruck „ein hagelbuchener Geselle“ von der „Hainbuche“ stammt, deren Holz genauso spröde ist wie der hart gesottene Kerl.

Näheres zum Walderlebniszentrum

Das Walderlebniszentrum Grafrath – ehemaliger Forstlicher Versuchsgarten Grafrath – befindet sich in der Jesenwanger Straße 11 in Grafrath und ist von April bis Oktober täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Informationen zu Aktionen und Führungen gibt es unter www.alf-ff.bayern.de.

