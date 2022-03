Mann entblößt sich in Fürstenfeldbruck vor 12-Jährigen

Am 26. März entblößte sich ein Mann in Fürstenfeldbruck vor zwei 12-jährigen Mädchen. © Symbolbild: PantherMedia / empics

Fürstenfeldbruck – Ein bislang unbekannter Mann trat am Samstag, 26. März, in Fürstenfeldbruck zwei Mädchen in exhibitionistischer Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

„Der Tatverdächtige stand gegen 18.10 Uhr ebenso wie die beiden 12-jährigen Mädchen an der Bushaltestelle Parsevalstraße in Fürstenfeldbruck, als er plötzlich den Reißverschluss seiner Hose öffnete und den Kindern sein Glied zeigte“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Die Mädchen liefen daraufhin davon, der Mann entfernte sich ebenfalls von der Bushaltestelle in Richtung stadteinwärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich der angegebenen Örtlichkeit durch die Polizei verlief negativ.

Beschreibung des Täters

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, männlich, circa 180 Zentimeter groß,west-/nordeuropäischer Typ, kurze Haare, mit schwarz/weiß karierter Hose, senfgelber Jacke und Baseball Cap bekleidet.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141 612-0 zu melden.

pi