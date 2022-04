Beim Gassi gehen mit nackten Tatsachen konfrontiert

Die 40-jährige Germeringerin war am Abend mit ihrem Hund unterwegs, als sich ein Mann vor ihr entblößte. © Symbolfoto: Panthermedia/gemphoto

Germering - Eine Germeringer Spaziergängerin traf am Montag, 25. April, in Germering auf einen bislang unbekannten Exhibitionisten. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Die 40-Jährige war gegen 21 Uhr mit ihrem Hund in Germering spazieren, als sie in der Kirchenstraße auf einen jungen Mann traf. Dieser öffnete seine Hose und manipulierte an seinem entblößten Glied. Als die Frau den Tatverdächtigen ansprach, ob sie ein Foto von ihm machen soll, lachte der nur und entfernte sich in Richtung des Spielplatzes. Die Spaziergängerin meldete den Vorfall erst am nächsten Tag der Polizei.

Beschreibung des Unbekannten

ca. 20 Jahre alt

ca. 175 cm groß

schlank

schwarze, schulterlange Haare

flaumiger Bart

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Jacke und Hose, Bauchtasche, schwarzer Kappe

Zeugenaufruf: Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

pi