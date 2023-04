Fachober- und Berufsschule in Fürstenfeldbruck feiern Geburtstag

Von: Hans Kürzl

Die stellvertretende Schulleiterin Sabine Loritz-Endter (Dritte von links) konnte viele Ehrengäste begrüßen. © Hans Kürzl

Fürstenfeldbruck – Wenn ein Erfolgsmodell 20 Jahre alt wird, gilt es das in aller Würde zu feiern – so wie die Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) am Tulpenfeld.

Dazu gehörten ein Festakt, launige und gut gemachte Rückblicke sowie starke Auftritte von Lehrer- und Schülerband.

Und Sabine Loritz-Endter, die stellvertretende Schulleiterin packte gleich noch einmal 20 Jahre drauf, indem sie einen imaginären Rückblick aus dem Jahr 2043 nach 2023 wagte. „Wer konnte damals daran denken, dass wir eine Drei-Tage-Woche haben würden.“ Auch die Künstliche Intelligenz leiste wie selbstverständlich Unterstützung bei den Korrekturarbeiten. „So das wir das tun können, was unsere Aufgabe ist, Coach für die Schüler zu sein.“ Die Jahre seit 2023 seien wie im Flug vergangen. Mit der Zeitreise in die Zukunft drückte Loritz-Endter gleichzeitig den Stolz aus, was seit 2003 geleistet worden war.

Ein richtiger Glücksfall

In dem Zusammenhang erinnerte Ministerialrat Jochen Hofmann an den früheren Schulleiter Otto Kolbe, mit dem FOS und BOS ihre ersten Schritte gegangen seien. „Er hat stets vorausschauend gehandelt“, sagte Hofmann. Die Schule sei multiprofessional aufgestellt. Das erkenne man auch daran, so der Ministerialrat, dass die Schule früh Schulpsychologen und Schulsozialarbeit installiert habe. Das große Engagement Kolbes in den ersten Jahren des Bestehens lobte ebenso die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler. „Die Schule hat durch ihn eine große Dynamik bekommen.“ Der 2008 vollendete Neubau sei dabei ein Glücksfall gewesen. „So ist die Berufsschule zweifellos zu einem richtigen Glücksfall geworden“, schloss Drechsler.



„Fürstenfeldbruck ist dafür ein sehr anerkannter Ort“

Fachliches Lob gab es außerdem von Dietmar Bauer, dem Ministerialbeauftragten für die Beruflichen Oberschulen in Westbayern. „Sie können ein gutes Produkt anbieten“, wandte er sich an die Schulfamilie. Bauer würdigte außerdem die Rolle der FOS/BOS in Bezug auf die Lehrerausbildung. „Fürstenfeldbruck ist dafür ein sehr anerkannter Ort“, so Bauer. Es sei also kein Wunder, dass die Landkreis-Politik die Schule stets mittrage. „Sie ist Ihnen nicht nur lieb, sie ist Ihnen auch teuer“, so der Ministerialbeauftragte.

Leben in den Festakt brachte das Moderatorenpaar Doris Raml und Matthias Brunner. Videoeinspielungen mit Interviews von früheren Schülern wurden ebenfalls in die eineinhalbstündige Feier gepackt wie ein Quiz. So erfuhr man, dass die Schule 2019 die höchste Anzahl an Lehrkräften hatte oder der Start der Einrichtung vor 20 Jahren mit elf Klassen erfolgte. Schüler- und Lehrband umrahmten das in gekonnter Form und mit einem breiten Repertoire musikalisch.

Kürzl