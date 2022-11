Fasching bedeutet Freude teilen

Ein dreifaches Helau in Olching

Von: Eva Lindemann

Teilen

Die „Faschingsdreifaltigkeit“ aus Olching. © Eva Lindemann

Olching – Mit den Worten „Wenn Olching keinen Fasching hätt‘, dann hätt‘ es kein Markenzeichen“, beschrieb Bürgermeister Andreas Magg zu Beginn der Faschingssaison am 11. November die wichtige Rolle, die dieser für seine Stadt spielt.

Gefeiert wurde der Faschingsanfang in der Olchinger Braumanufaktur im Gut Graßlfing, wo sich neben dem Bürgermeister viele Gäste bei Bier und Weißwurst eingefunden hatten. Um 11. 11 Uhr gab es von Braumanufaktur Initiator und Hofmarschall der Faschingsgilde, Guido Amendt, gemeinsam mit dem langjährigen Vorsitzenden des Komitees Faschingszug Olching Hans Krämer das langersehnte dreifache Helau. Ihre beiden Vereine, die Faschingsgilde Olching und das Faschingszugs-Komitee, sind zwei Elemente der „Olchinger Faschingsdreifaltigkeit“, wie Amendt die drei wichtigen Faschingsvereine von Olching mit einem Augenzwinkern nennt. Die dritten im Bunde sind die Olchinger Tanzfreunde, die ebenfalls mit dafür sorgen, dass der Fasching in Olching zum Markenzeichen der Stadt gehört.

Die Prinzenpaare vorgestellt

Dabei dürfen natürlich auch die zwei Prinzenpaare nicht fehlen. Diese Rollen bestreiten als Prinzenpaar der Faschingsgilde Prinzessin Amelie I. und Prinz Luca I. Tatsächlich sind die beiden schon seit drei Jahren Prinzenpaar, pandemiebedingt sei die jetzige Faschingssaison aber ihre erste „Normale“, erklärt Prinzessin Amelie. Zwar hätten sie in den letzten zwei Jahren ein paar Auftritte, zum Beispiel in Altenheimen gehabt, aber richtig Fasching feiern war nicht möglich. Umso glücklicher zeigten sich die beiden in ihrer diesjährigen Rede, endlich eine richtige Amtszeit zu haben und präsentierten auch gleich darauf ihren offiziellen Walzer.

Zum ersten Mal im Amt ist das Kinderprinzenpaar der Tanzfreunde. Noch ein bisschen nervös kamen Prinzessin Nina I. und Prinz Yannick I. auf die Bühne und präsentierten sich den Gästen. Gewählt wurden die beiden aus 39 Kindern, die bei den Tanzfreunden trainieren. Im Juni haben sich die Trainer auf die 13-jährige Olchingerin und den 16-jährigen Maisacher geeinigt, die nun vorgestellt wurden und am 6. Januar feierlich gekrönt werden.

Prinzessin Amelie I. und Prinz Luca I. gaben ihren offiziellen Walzer zum Besten. © Eva Lindemann

Fasching bedeutet Freude teilen

Nicht nur in den Reden der Prinzenpaare schwang eine große Erleichterung mit, nach drei Jahren Coronapandemie endlich wieder eine richtige Faschingssaison erleben zu dürfen. Bürgermeister Andreas Magg kündigte an, dass nach den letzten Jahren der Fasching mit 200 Prozent Emotionen, Energie und Freude angegangen werden könne. Auch Pfarrer Steindlmüller hoffte auf mindestens 150 Prozent Fasching und stellte gleich noch eine Verbindung zum Martinstag, der auch am 11. November gefeiert wird, her: bei beiden Feierlichkeiten gehe es um Teilen. Denn nach drei harten Jahren könne nun endlich wieder Faschingsfreude geteilt werden.

Die Torte mit den drei Wappen der Vereine. © Eva Lindemann

Geteilt wurde gleich bei der Feier zu Faschingsbeginn: nämlich die traditionelle, von einem Olchinger Traditionsunternehmen gestellte Prinzentorte. Auf ihr war in Zuckerguss die „Faschingsdreifaltigkeit“ abgebildet mit den Wappen aller drei Vereine.

Eva Lindemann