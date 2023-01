FDP schickt Eichenauer Bürgermeister Peter Münster für Bezirkswahlen ins Rennen

Peter Münster (links) zusammen mit Andreas Deiner, der als Direktkandidat für Landsberg am Lech aufgestellt wurde. © FDP FFB

Eichenau – Gemeinsam mit dem FDP Kreisverband Landsberg am Lech schickt der FDP Kreisverband Fürstenfeldbruck den Eichenauer Bürgermeister und Bezirksrat Peter Münster als Direktkandidat in die Bezirkswahlen 2023 im Stimmkreis Landsberg am Lech/Fürstenfeldbruck-West.

Peter Münster wohnt in Eichenau und ist Erster Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Der erfahrene Kommunalpolitiker war vorher viele Jahre Mitglied im Gemeinderat von Eichenau, sitzt heute im oberbayerischen Bezirkstag und ist der Vorsitzende des Verbands der Liberalen Kommunalpolitiker (VLK). „Natürlich muss es das Ziel sein, hier im Stimmkreis, das Direktmandat zu erringen“, gibt sich Münster in seiner Vorstellungsrede kämpferisch. Mit seiner Erfahrung will er sich im zukünftigen Bezirkstag einbringen. Dabei sieht er die sozialen Aufgaben des Bezirks, den Bezirks als Ausbilder und das kulturelle Angebot in Oberbayern als Schwerpunkte an.



Mit einer starken FDP Teil der bayrischen Landesregierung werden

Münster kündigt an, die vier Einrichtungen des Bezirks, zwei psychiatrische Einrichtungen, das Ausbildungszentrum in Landsberg sowie den Lehrbienenstand in den nächsten Monaten besuchen zu wollen. „Meine Zielsetzung für Oberbayern liegt bei zehn Prozent für eine starke FDP-Fraktion im künftigen Bezirkstag“, rundet Münster seine Vorstellung ab. Die FDP in Oberbayern stellt am 26. Februar ihre Wahlkreisliste für die Landtags- und Bezirkswahl auf.

„Unser Ziel ist es, mit einer starken FDP Teil einer zukunftsfähigen bayerischen Landesregierung zu werden!“ fasst der Kreisvorsitzende der FDP im Landkreis Fürstenfeldbruck, Martin Koch, die Ambitionen der örtlichen Liberalen zusammen.

red