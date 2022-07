Feier zum 10-jährigen Bestehen des Grünen Zentrums in Puch lockte viele Besucher

Mehr als 2.300 Besucher tummelten sich am 17. Juli auf dem Gelände und in den Gebäuden des Grünen Zentrums. © Kohr

Fürstenfeldbruck – Mehr als 2.300 Besucher tummelten sich am Sonntag, 17. Juli, auf dem Gelände und in den Gebäuden des Grünen Zentrums in Puch. Alle Partner am Grünen Zentrum hatten ein vielfältiges Angebot vorbereitet.

„Die Veranstaltung war ein toller Erfolg“, freut sich Behördenleiter Dr. Franz-Josef Mayer über die vielen Gäste. „Wir wollten aus dieser Feier anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Grünen Zentrums ein Fest für Stadt und Land, Jung und Alt machen und das ist hervorragend gelungen!“



An mehr als 50 Ständen und Stationen konnten sich die Besucher über Land-, Forst-, Hauswirtschaft und Ernährung informieren. So konnten sie am Stand des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) bei einem Pflanzenquiz ihr Wissen über Nutzpflanzen beweisen.



Führung im Wald und Feld

Auch die Führungen in Wald und Feld haben die Gäste gut angenommen. Bei einem Spaziergang in den benachbarten Wald mit Försterin Anita Ottmann lernten sie etwa, dass die Douglasie ursprünglich aus Amerika nach Europa kam. Die Kinder waren im Wald besonders begeistert, als sie die Gräben einer mittelalterlichen Burg entdeckt haben.



Ulrich Dörfel von den Bayerischen Staatsgütern äußerte sich zufrieden über den Verlauf des Festes. „Wir sind stündlich zu den Versuchsfeldern gefahren und haben mit den Besuchern zum Beispiel die Bedeutung von Stickstoff im Boden besprochen“, erklärt er.

Am Stand zum Pflanzenschutz war ein Modell verschiedener Düsen aufgebaut, anhand derer man die unterschiedlichen Einstellungen an einer Pflanzenschutzspritze zeigen konnte.



Unterschiedliche Angebote der Hauswirtschaftsschule

In der Hauswirtschaftsschule hatten die Studierenden und Lehrkräfte unterschiedlichste Angebote aufgebaut: Die Gäste konnten saisonale Cocktails trinken, sich Ideen für Upcycling-Projekte holen, lernen, wie sie ihren Kleiderschrank nachhaltiger gestalten oder Saatknödel basteln.



Über Möglichkeiten der Förderung in der Landwirtschaft informierten die Mitarbeiter des AELF im Amtsgebäude. Neben einer Mitmachaktion zum ökologischen Fußabdruck gab es noch eine Ausstellung „Regionales Bauen – Nutzbauten in Holz als nachwachsender Rohstoff“ anzusehen.

