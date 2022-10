Feuerwehrmänner und -frauen beim Germeringer Stadtlauf

Wer nicht mitlief, half bei der Absicherung des Germeringer Stadtlaufs. © FF Germering

Germering – Die Germeringer Feuerwehr hat auch heuer den Germeringer Stadtlauf unterstützt.

Die Kameraden übernehmen dabei jedes Mal die Absicherung entlang der fünf und zehn Kilometer (km) Strecke, um allen Teilnehmern einen störungsfreien und sicheren Lauf zu gewährleisten. „Als Besonderheit konnten wir in diesem Jahr neben den Streckenposten auch wieder Teilnehmer für den fünf und zehn-km-Lauf stellen, sodass in Summe 26 Kameraden am Stadtlauf beteiligt waren“, erklärt Pressesprecher Christian Haugg. Den Anfang machte der kürzere Lauf, bei dem die meisten Feuerwehr-Läufer an den Start gingen. Insgesamt stellten sich sechs Kameraden der Herausforderung. In der Firmenwertung reichte es zu Platz Zwei. Beim zehn-km-Lauf traten drei Kameraden an. Hier reichte es trotz persönlicher Höchstleistung nicht zu einer Podiumsplatzierung. „Wir nehmen das Ergebnis aber als Ansporn, im nächsten Jahr wieder anzugreifen und eine bessere Platzierung anzustreben“, meint Haugg.

„Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und nehmen sicher auch im nächsten Jahr gern wieder teil.“

Insgesamt können alle Kameraden mit den gezeigten sportlichen Leistungen zufrieden sein. Keiner musste den Lauf vorzeitig abbrechen und auch die Teilnehmer, die mit Widrigkeiten zu kämpfen hatten, haben sich bis ins Ziel gekämpft und ihren Lauf abgeschlossen. „Wir möchten uns bei den Veranstaltern für die gute Organisation und für die sehr gelungene Veranstaltung bedanken. Alle Teilnehmer hatten heute viel Spaß und nehmen sicher auch im nächsten Jahr gern wieder teil. Ein großer Dank der Veranstalter und vermutlich auch aller Läufer geht an die 17 Kameraden, die ihren Sonntagnachmittag damit verbrachten, die Strecke abzusichern und abzusperren. Ohne die Unterstützung so vieler Helfer wäre die Durchführung des Laufes in der Art gar nicht möglich“, schließt Haugg ab.

red