„Sterben tut nicht weh“

Von: Claudia Becker

Bei der Premiere des Films „Leben im Hospiz Germering“ (von links): Sina Muscholl, Geschäftsführerin Hospiz, Günter Pruner und Jonny Freifeld vom Filmclub München. © Claudia Becker

Germering – Der Tod gehört zum Leben dazu – auch wenn sich viele Menschen damit nicht auseinandersetzen wollen. Sterben müssen wir alle. Dank Einrichtungen wie des Hospizes, ist dies in Germering auf eine würdevolle Weise in einem geschützten Raum möglich.

Um sich ein genaues Bild von der Arbeit im Hospiz zu machen, hat Filmemacher Günter Pruner nun einen Film gedreht. „Leben im Hospiz – ein Film von Günter Pruner“ heißt das Werk, das er gemeinsam mit Kameramann Jonny Freifeld in einem offiziellen Rahmen dem Publikum vorgestellt hat. Beide sind Mitglieder im Filmclub München, der seinen Sitz in Germering hat. Mit diesem Film ist der Filmclub zu den diesjährigen bayerischen Filmfestspielen angetreten, die Mitte März in München stattfanden. Der Film wurde prämiert und kommt in die nächste Runde des Wettbewerbs. „Der Film ist keine klassische Dokumentation“, erklärt Pruner. Die beiden Protagonisten reden frei und ehrlich miteinander - ohne Skript oder Kommentarspur. Authentisch sollte der Film sein, so Pruner

Film ab

Das Licht wird abgedunkelt und es wird ganz ruhig in der Blackbox, dem kleinen Kino in der Stadthalle. Der Film beginnt mit der Aufnahme eines Steges – Vater und Tochter sprechen vom Lieblingsplatz der Frau/Mutter. Diese, so stellt es sich im Lauf des Filmes heraus, ist kürzlich im Hospiz verstorben. Was nun folgt, ist eine Art Aufarbeitung. Pruner zeigt emotional, aber pietätvoll, wie ein Mensch seine letzten Tage verbringen kann. Viele Schwerstkranke entscheiden sich dafür, zu Hause, im Kreise der Familie zu sterben. Andere bleiben im Krankenhaus auf der Palliativstation. Aber es geht auch anders, menschlich und würdevoll. Der Film zeigt einen Ort zum Wohlfühlen. Auf die Gäste, denn so werden die Menschen hier genannt – nicht Patienten oder Kranke – wird individuell eingegangen. Es gibt die Möglichkeit des gemeinsamen Essens, es kann zusammen gekocht oder gebacken werden. Schüler kommen einmal die Woche vorbei und musizieren, andere Besucher lesen Geschichten vor. Eigens ausgebildete Hospizbegleiter halten die Hand, streicheln und hören einfach nur zu. Jeder erhält die Zuwendung, die er möchte. Das bewegt auch das Publikum. Zwischendurch wird gelacht, vor allem, wenn Hund Beppo im Bild ist oder ein sterbenskranker Patient einen flapsigen Kommentar abgibt. „Sterben tut nicht weh“, sagt eine Frau. Das davor, die Schmerzen, die sind schlimm, aber wenn diese gelindert werden, dann lädt die ruhige, liebevolle Atmosphäre dazu ein, in Frieden zu gehen und das sei leicht.

Der Film ist auf der Internetseite des Germeringer Hospizes zu sehen. Hier gibt es auch nähere Informationen zum Aufenthalt im Hospiz sowie zu Ansprechpartnern zu finden.

Claudia Becker