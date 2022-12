Tiefe Einblicke in die Vergangenheit Germerings

Von: Hans Kürzl

Bei der Filmvorführung war kein Platz mehr in der Blackbox der Stadthalle frei. © Hans Kürzl

Germering – Es ist eine Reise in die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die gerade mal ein wenig mehr als sechs Jahrzehnte zurückliegt. Eine Zeit, in der Germering noch sehr dörflich war und doch begann, sich als Stadt zu entwickeln. Der Förderverein Stadtmuseum hat diese Zeit mit einer besonderen Filmvorführung zurück geholt.

„Mit Farbbildern unter Einschaltung von Geräuschen“, wie es zu Beginn des Films Adalbert Prielmaier ankündigt, damals Oberlehrer an der Volksschule Germering. Mit einem Tonband ist er um 1960 durch die Straßen des Dorfes gestreift, hat Geschäftsleute interviewt und Hundegebell aufgenommen, das Klackern von Bahnschranken. Als Begleiter mit der Kamera dabei war Sebastian Trager. Dessen Sohn, Sebastian Junior, hat das Bild- und Tonmaterial digitalisiert, sodass es als Film vorgeführt werden kann – zum zweiten Mal nach 2013. Bewegte Bilder sind darin nicht zu finden, auch keine hektischen Überblendungen.

Die Ruhe der Bilder wirkt, vermittelt viel von der Atmosphäre Germerings zwischen den 1950er- und 1960er-Jahren. Oft ist im Publikum ein Schmunzeln geradezu spürbar. Etwa als erwähnt wird, dass Germering um die 4.500 Einwohner hat. Und das damals noch an der Dorfstraße liegende Rathaus – ein Bau, der im Vergleich zu seinem modernen Nachfolger beschaulich wirkt – die vielfältigen Aufgaben einer aufstrebenden Gemeinde zu bewältigen hat.



Fast vergessene Berufe und Persönlichkeiten

Doch das Germering von damals lebt auch von Persönlichkeiten oder Berufen, die heute fast in Vergessenheit geraten sind. Den Hochzeitslader König zum Beispiel, der 200 mal seinen Dienst getan hat. Oder den Wachmann Schorsch Müller, der mit seinen abendlichen Rundgängen den Dorfbewohnern ein gutes Sicherheitsgefühl gibt. Freilich lässt Prielmaier an der einen oder anderen Stelle auch ein wenig süffisant über das Erscheinungsbild in den Straßen und den zeitgenössischen Geschmack aus. „Die Gartenzwerge sind nicht kitschiger als die Plakate.“



Manches kommt einem dann auch bekannt vor, zumindest vom reinen Thema her. Der Mangel an Arbeitskräften, der Landwirte veranlasst auf Traktoren statt auf Menschen zu setzen. Oder der Mangel an Wohnungen, bedingt durch das stete Wachstum. Auch die eine oder andere Zahl entlockt den Besuchern ebenfalls ein Aha: 930 Liter Branntwein wurde um 1960 in Germering jährlich hergestellt und Milch mit einem Marktwert von einer knappen Million Mark. „Es ist faszinierend, wie sich ein Ort verändert und entwickelt.“ Lutz von Meyer ist, obwohl als langjähriges Vorstandsmitglied des Fördervereins bestens mit der Geschichte der Stadt vertraut, von dem Filmwerk und seinen Inhalten begeistert. Es sei eine Vergangenheit, die noch nicht allzu weit entfernt ist. „Das war das Leben unserer Eltern und Großeltern“, sagt von Meyer – ein unmittelbarer Bezug auch zu der eigenen ganz persönlichen Geschichte.

Seiner Meinung auch ein Grund für das große Interesse. Die 87 Plätze in der Blackbox der Stadthalle sind belegt. Etliche Besucher müssen abgewiesen werden, der Sicherheitsauflagen wegen. Wolfgang Andre, seit einem halben Jahr als Vorsitzender Nachfolger von von Meyer, bittet um Verständnis. „Ein wenig sind wir von den vielen Besuchern überrascht worden“, gesteht er. Deshalb will der Förderverein zeitnah eine weitere Vorstellung organisieren. „Vielleicht mit einem größeren Saal“, so Andre. Das Cineplex könnte infrage kommen, doch da muss man laut Andre erst mit den Betreibern reden. Doch gleichzeitig erfolgt der Hinweis, dass der Film auf DVD auch im Infobereich des Rathauses erhältlich ist.

Neuer Termin

Der Filmabend des Fördervereins Stadtmuseum Germering in der „Blackbox“ wird noch in diesem Jahr im Lena-Christ-Saal der Stadthalle Germering erneut gezeigt: Am 22. Dezember um 19 Uhr. Dort stehen 128 Sitzplätze zur Verfügung. Sie haben nun noch einmal die Gelegenheit, in das idyllische, aber oft auch anstrengende Leben der Dorfbewohner vor rund 60 Jahren einzutauchen. Auch dieses Mal ist der Filmabend kostenlos. Auch die bebilderten Materialhefte zur Germeringer Ortsgeschichte „Germering im Frühmittelalter“ und „Die vorgeschichtlichen Skelettfunde von Germering“ werden kostenfrei abgegeben.

