Fliegerhorst Fürstenfeldbruck: Pläne für die künftige Entwicklung

Auf dem Fliegerhorstgelände soll ein hochmodernes Theranostikzentrum entstehen. © Archivfoto Redaktion

Fürstenfeldbruck – Der Gemeinderat der Gemeinde Maisach und der Stadtrat der Stadt Fürstenfeldbruck haben in ihren Sitzungen jeweils einem von beiden Seiten einvernehmlich gefassten „Letter of Intent“ zum geplanten Technologie-Campus „Biodrom“ auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Fürstenfeldbruck und ersten Bausteinen zur Realisierung des Projekts zugestimmt.

Darin ist enthalten, dass dieser Campus in einem ersten Schritt auf einem bereits entwidmeten Areal von etwa fünf bis sieben Hektar errichtet werden soll. In der Gesamtfläche sind rund 2,5 Hektar auf Fürstenfeldbrucker Flur und bis zu 4,5 Hektar auf Maisacher Gemeindegebiet enthalten.



Ein Theranostikzentrum soll entstehen

Im Oktober 2022 stellte Landrat Thomas Karmasin die Planung der Öffentlichkeit vor. In dem sogenannten Biodrom soll auf dem Gelände des Fliegerhorsts ein Theranostik-Zentrum entstehen. Dort sollen Therapie und Diagnostik, Disziplinen, die gerade in der Behandlung von Krebs, aber auch bei kardiologischen- und neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer wichtig sind, mit modernster Technik angeboten werden.

Bestandteil des Zentrums soll auch ein Zyklotron, ein Teilchenbeschleuniger sein, der Nuklide herstellen kann, die in der Krebstherapie als wirksame Methode eingesetzt werden können. Diese Anlage wäre das zweite Hochleistungszyklotron in Europa und würde Fürstenfeldbruck, auch durch die Nähe zu den Münchner Universitäten und Umgebung, zu einem attraktiven Arbeits- und Forschungsplatz machen.

Planungsverband soll gegründet werden

Beide Kommunen sind sich darüber einig, dass für die Entwicklung ein gemeinsamer Planungsverband nach Paragraph 205 Baugesetzbuch gegründet wird. Die Planungskosten und die weiteren durch die Planungen verursachten Kosten werden von den Vertragsparteien anteilig getragen. Ebenso ist man sich darüber einig, dass künftige Erlöse paritätisch aufgeteilt werden. Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben werden von den beiden Partnern bis zur Gründung des Planungsverbands zusammen geführt. Gemeinsam wird ein qualitativ hochwertiges städtebauliches Konzept für die weitere stufenweise Entwicklung des Technologiezentrums erarbeitet. Darüber hinaus wurde ein Eckpunktepapier für einen Kooperationsvertrag mit einem künftigen Vorhabensträger festgelegt.

