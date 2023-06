Happy End kein Muss für Fitz

Florian David Fitz begeistert Fans im Germeringer Cineplex

Von: Claudia Becker

Im Gespräch: Presseagent Peter Schulze und Drehbuchautor und Schauspieler Florian David Fitz. © Claudia Becker

Germering – Ein Schauspieler zum Anfassen. Das war am Dienstag, 27. Juni, im Germeringer Cineplex Kino möglich, denn Florian David Fitz hatte seinen Besuch im Zusammenhang mit der Kino-Erlebnisreihe „Dein Kino. Dein Star.“ angekündigt.

Mit im Gepäck hatte der Münchner seinen bereits im Jahr 2010 erschienenen Film „Vincent will Meer“. Fitz war nämlich nicht nur der Hauptdarsteller, sondern auch der Autor des Drehbuchs. Eine Besonderheit also auch für den 48-Jährigen. So eine Rolle, wie die des Vincent, musste sich der Schauspieler nämlich erst selbst auf den Leib schreiben, wie er im Anschluss an den Film im Gespräch mit Presseagent Peter Schulze erklärte. Die Grundidee hatte Fitz schon lange fasziniert: wie ein Mensch, der an dem Tourette-Syndrom leidet, mit dem Erwachsenwerden kämpft.



Dass der Film auch heute noch gut ankommt, bewies der volle Kinosaal und die Reaktionen der Besucher: es wurde gelacht, geschmunzelt und mitgefiebert. Um der Rolle des Vincent auch gerecht zu werden, beschäftigte sich Fitz im Vorfeld ausgiebig mit der Thematik Tourette. „Menschen mit Tourette haben keinen Filter“, sagt er, „also fing ich einfach an.“ So kam es auch, dass der 48-Jährige seine Tics in der Münchner S-Bahn ausprobierte, um die Reaktionen anderer Fahrgäste einzufangen.



Das Publikum zeigte sich begeistert. © Claudia Becker

Viele Eltern erkrankter Kinder, so erzählt Fitz, haben sich vor Kinostart vehement gegen die Veröffentlichung des Filmes gewehrt, heute gelte er wiederum als Aushängeschild. Eine breite Masse sei mit der Krankheit durch den Film überhaupt erst in Berührung gekommen. „Der Film hat eine Seele“, sagt er. Wenn es Schauspieler dann schaffen, eine Wahrhaftigkeit mit in die Rolle einzubringen, eigene Emotionen zu zeigen, dann fühle das Publikum auch mit.



Happy End kein Muss für Fitz

Im Austausch mit dem Publikum hat der Autor einen Einblick in seine Arbeitsweise gegeben: „Es fängt mit der Idee an, man entwickelt eine Geschichte, überlegt sich Figuren, die eine gewisse Fallhöhe haben müssen“. Das, so Fitz, liege ihm besonders bei seinen Charakteren am Herzen. Wie kann sich die Geschichte wenden. Und dabei müsse es auch nicht immer auf ein Happy End herauslaufen. Immerhin, sagt Fitz mit einem Augenzwinkern, sei er ja kein Til Schweiger.

Claudia Becker