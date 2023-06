Florian David Fitz zu Besuch im Cineplex

Teilen

Vincent will Meer zurück auf der großen Leinwand: Am 27 Juni ist der Hauptdarsteller live im Cineplex Germering. © Cineplex

Germering – Das Cineplex bietet eine Besonderheit: am 27. Juni ist Florian David Fitz zu Gast in Germering.

Der renommierte Schauspieler wird einen seiner Filme im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dein Kino. Dein Star“ präsentieren und sich im Anschluss mit dem Publikum darüber austauschen. Um 19 Uhr beginnt die Vorstellung mit seinem von ihm geschriebenen und in der Hauptrolle besetzten Film „Vincent will Meer“. Im Anschluss wird es eine Anmoderation und ein Publikumsgespräch mit Florian David Fitz geben. Tickets gibt es ab fünf Euro unter https://www.cineplex.de/germering/ oder an der Kinokasse.

Der Kreisbote verlost Karten

Der Kreisbote verlost 2x2 Karten für die Vorstellung am 27. Juni im Cineplex. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Sonntag, 25. Juni, unsere Hotline 0137 8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis kann abweichend sein, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Fitz“ nennen oder das Online-Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets werden an der Kasse hinterlegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

red