Problematik Krankenhausreform

Flüchtlingszustrom bereitet Landräten Sorge

Von: Eva Lindemann

Haben mit vielen Problemen zu kämpfen: Thomas Eichinger und Andrea Degl. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Krisensituationen sind in Deutschland nicht nur auf Bundesebene Thema. Wie sehr sie Landkreise und Gemeinden beschäftigen, war bei der Sitzung des Bezirksverbandes Oberbayern im Bayerischen Landkreistag, die in Fürstenfeldbruck stattfand, deutlich spürbar.

Dabei nahm die Diskussion um das Asyl- und Flüchtlingsgeschehen in Oberbayern sehr viel Raum ein. Andrea Degl, geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen Landkreistages und der Vorsitzende des Bezirksverbandes Oberbayern, Landsbergs Landrat Thomas Eichinger, erklärten, dass die Zuwanderung an Flüchtlingen momentan deutlich stärker als 2014 bis 2016 sei. Grund dafür seien zwei Fluchtgeschehen, die zusammenkommen: Neben den klassischen Flüchtlingsrouten aus der Türkei oder Syrien kommen weiter Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland.

Unterbringung wird immer schwieriger





Der stetige Zustrom sorge dafür, dass die Unterbringung für die Landkreise immer schwieriger werde. Eichinger erläutert, dass über kurz oder lang immer mehr Landkreise auf prekäre Unterbringungsmöglichkeiten wie Turnhallen, Zeltstädte oder Container zurückgreifen müssten. „Diese Unterbringung ist auf Dauer nicht menschenwürdig und verschärft die Probleme nur weiter“, sagt Degl. Die meisten der Flüchtenden würden in Deutschland bleiben und nicht in ihre Heimatländer zurückkehren. Das bedeute, dass sie auch längerfristig untergebracht werden müssten.





„Im Moment herrscht eine gewisse Mikado-Haltung.“



Dafür fehle aber der Platz, auch weil sich viele Gemeinden gegen das Aufstellen von Containern sträubten. „Es herrscht eine Mikado-Haltung,“ beschreibt Eichinger die Situation, „keiner bewegt sich und hofft, dass die Sache vorüber geht.“ Private Wohnungen zu nutzen oder neue zu bauen sei momentan kurzfristig sowohl wegen der rechtlichen Lage als auch der teuren Baukosten nicht möglich.



Neben der schwierigen Unterbringung verschärfe auch der Fachkräftemangel die Situation. Gerade Familien mit Kindern seien in Deutschland auf Betreuungsmöglichkeiten wie Kindergärten angewiesen, bei denen akuter Fachkräftemangel herrsche. Dies erschwere die Integration zusätzlich. Die Thematik sei in der Bevölkerung momentan noch nicht richtig angekommen, auch weil das Thema Flüchtlinge von aktuellen Ereignissen überschattet werde. „Die ruhige Bevölkerung ist ein Resultat der guten Arbeit der Landräte,“ sagt Degl, „Denn bis jetzt haben sie genug Möglichkeiten gefunden die Situation aufzufangen. Langsam sind die Möglichkeiten aber erschöpft“. Eichinger und Degl erklären, dass die Lage im Asyl- und Flüchtlingsgeschehen nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit problematisch sei. Deshalb haben alle Landkreise Bundeskanzler Olaf Scholz um einen Flüchtlingsgipfel gebeten. „Das Problem muss Chefsache werden“, sagt Eichinger.





Der Fachkräftemangel treibt die Landräte nicht nur in Sachen Flüchtlinge um. Generell würde es immer schwieriger Fachkräfte zu finden und zu halten. Dazu komme, dass der Markt nicht sehr flexibel sei. Eichinger und Degl sind sich sicher, dass sich die Lage noch zuspitzen werde und wissen, dass als Lösung ein zeitgemäßes Arbeitgeber Angebot geschaffen werden muss.



Problematik Krankenhausreform

Ebenfalls auf der Agenda der Sitzung stand die geplante Krankenhausreform. Zu der stellte eine Arbeitsgruppe um Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun erste Ergebnisse vor. „Bayern wird davon stark betroffen sein“, sagt Eichinger. Bayern sei ein Flächenland, dort bestünde die Versorgung hauptsächlich aus kleineren Krankenhäusern, die sich über die ländlichen Gebiete verteilen.



Die Reform bedeute, dass diese kleinen Kliniken ihr Angebot deutlich reduzieren müssten. Fachbereiche die nicht der Basisversorgung entsprächen und Notaufnahmen müssten schließen. Diese Aussicht bereitet den Landräten Sorge, sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Versorgung auf dem Land gesichert bleibt.



Auf die Frage, wie die Chancen auf Hilfe vom Bund stünden, zeigt sich Eichinger pessimistisch. Besonders der stetige Zustrom an Flüchtlingen sei eine Herausforderung, die sich angesichts der schwierigen weltpolitischen Lage nicht so schnell ändern werde. Als einzige Möglichkeit sehe er ein europäisches Verteilungssystem. „Im Moment lässt man die Dinge aber eher laufen, als das man sie strukturiert angeht“, so Eichinger. Seine einzige Hoffnung an den Krisengipfel mit dem Kanzler ist es, mehr Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen zu bekommen.