„Den Wald mit allen Sinnen entdecken“

Mittendrin: Die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber zusammen mit den Vorschulkindern des Evangelischen Kindergartens „Unterm Regenbogen“ Emmering. © Nicole Burk

Grafrath – „Wir haben ein wunderbares Gebäude erhalten“, freute sich Franz-Josef Mayer, Behördenleiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), über das neue Walderlebniszentrum.

In seiner Begrüßungsrede sprach er von einem historischen Moment für den forstlichen Versuchsgarten und den Menschen, die damit verbunden sind. „Unserem großen Ziel, Waldpädagogik anzubieten, sind wir jetzt ein großes Stück näher gekommen“, sagte er und kündigte den musikalischen Beitrag einer Vorschulgruppe an.



Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber lobte den Aufritt der Kinder. „Ihr habt zum Ausdruck gebracht, worum es in einem Walderlebniszentrum eigentlich geht, nämlich den Wald mit allen Sinnen zu erleben.“ Sie hob die herausragende Bedeutung der Waldpädagogik als Bildungsauftrag hervor. „Wir leben in einer zunehmend digitalisierten Welt und verbringen viel Zeit in den sozialen Medien“. Viele Kinder und Jugendliche würden die „analoge“ Natur direkt vor ihrer Haustür kaum noch kennen. Mit dem innovativen Holzbau erhalten Grafrath und der Westen des Großraums München nun einen beeindruckenden Ausgangspunkt für waldpädagogische Veranstaltungen.

530 Quadratmeter Grundfläche, 330 Kubikmeter Holz

„Hier steht das richtige Gebäude am richtigen Ort“, sagte der Leiter des Staatlichen Bauamtes Freising, Andreas Kronthaler. Für das Bauwerk habe man 330 Kubikmeter Holz (Fichte, Weißtanne, Lärche und Eiche) verbaut. Um den Waldboden zu schonen, wurde das Zentrum auf Stelzen gebaut. Die Form erinnert an eine Astgabel mit zwei unterschiedlich dicken Zweigen. Eine Seite beherbergt einen hellen Saal, auf der anderen Seite befinden sich die Büros. Neben dem Wertstoff Holz kam auch der natürliche Baustoff Lehm zum Einsatz. Geheizt wird mit Pellets und eine Photovoltaik-Anlage speist den erwarteten Stromverbrauch ins Netz.



Nach zweijähriger Bauzeit wurde das Walderlebniszentrum im forstwirtschaftlichen Versuchsgarten Grafrath eröffnet. © Nicole Burk

„Ich bin fast schon ein bisschen neidisch auf die Kinder, die diese Lehrerfahrung im Wald machen können.“ Für das Projekt wurden ursprünglich 3,85 Millionen Euro veranschlagt. Man werde aber bei rund vier Millionen rauskommen, schätzt Kronthaler.

Exotische Bäume auf 34 Hektar

Schon seit 2007 ist die Waldpädagogik fester Bestandteil im Versuchsgarten Grafrath. Er wurde im Jahre 1881 von König Ludwig II gegründet und beherbergt heute rund 280 teils exotische Baum- und Straucharten aus Europa, Asien und Amerika. Das 34 Hektar große Gelände gibt den Besuchern einen Überblick darüber, wie Wälder aus fernen Ländern aussehen und warum der Aufbau klimastabiler Mischwälder im Kampf gegen den Klimawandel so wichtig ist.

Nicole Burk