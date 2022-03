Fotowettbewerb »Brucker Buidl 2022«

Das Siegerbild von 2021. © Julius Kurp

Fürstenfeldbruck – Das „Brucker Buidl“, der Fotowettbewerb für die Region Fürstenfeldbruck, kehrt auf die Zielgerade ein. Nur noch bis zum 15. März haben Fotografen die Möglichkeit, mit ihren besten Bildern an diesem Wettbewerb teilzunehmen.

Von der Firmengruppe Lutzeier wird unter dem Motto „FFB historisch“ ein Foto gesucht, welches ein Bau- oder Naturdenkmal zeigt, das es heute noch in der Stadt Fürstenfeldbruck gibt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für die Gewinner gibt es Geldpreise von Lutzeier. So winkt dem Gewinner ein Geldbetrag von 500 Euro, dem Zweitplatzierten 300 und dem Drittplatziertem 200 Euro Bargeld. Der vierte bis zehnte Preis ist je ein Buch „Glanzlichter der Naturfotografie 2020“.

Die Jurierung des Wettbewerbs erfolgt am 22. März mit Brucker Juroren. Danach werden alle zehn Siegerbilder auf hochwertigem Alu-Dibond gedruckt und während der 24. Internationalen Fürstenfelder Naturfototage vom 21. bis 24. April in der Kulturwerkstatt in Haus 10 auf dem Klosterareal ausgestellt. Nach der Ausstellungseröffnung am 22. April um 17.30 Uhr erfolgt im Stadtsaal die Siegerehrung, zu der alle Gewinner eingeladen werden. Der Gewinner des Foto-Wettbewerbs „Brucker Buidl 2022“ ist mit einer Begleitperson zum anschließenden Glanzlichter-Gala-Abendessen eingeladen. Danach werden die zehn Gewinnerbilder noch an verschiedenen Orten in der Region Fürstenfeldbruck gezeigt. Zum Beispiel im Rathaus und im Landratsamt.

Weitere Informationen und das Teilnahmeformular gibt es hier. Die Bilder sind gemeinsam mit dem Teilnahmeformular bis zum 15. März einzusenden an die Firmengruppe Lutzeier, Fürstenfeld 11.

red