Frau stirbt bei Unfall auf der B471

Symbolbild: Der Anhänger des Lastwagens erfasste das Auto des Ehepaars. © Anna Grigorjeva/PantherMedia

Olching - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der GB471 kam gestern Nachmittag eine Frau ums Leben. Ihr Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 15 Uhr am 19. Juli kam es auf der B471 Dachau Richtung Fürstenfeldbruck, an der Anschlussstelle Gernlinden zu dem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 79-jähriger Franzose mit seinem VW Golf auf die Auffahrt zur B471 an der Anschlussstelle Gernlinden in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß seine 77-jährige, französische Ehefrau.

Lkw versuchte noch zu bremsen

Er fuhr jedoch nicht weiter in westlicher Fahrtrichtung, sondern bog nach links ab. Zeitgleich befuhr ein Lkw mit Anhänger die B471 in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck. Als der VW-Fahrer mit seinem Pkw nach links abbog, versuchte der 48-jährige rumänische Lkw-Fahrer noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Er bremste und zog sein Lkw-Gespann nach links. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste der Lkw mit seiner rechten Fahrzeugfront den VW. Durch diesen Zusammenstoß wurde der VW weiter in den Straßengraben in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck geschleudert und kam hier auf den Reifen zu stehen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Ersthelfer vor Ort halfen sofort und brachten sowohl den Pkw-Fahrer als auch seine Beifahrerin aus dem VW. Beide waren schwer verletzt und wurden durch den verständigten Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt. Der Pkw-Fahrer konnte mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Dachau gebracht werden. Die Beifahrerin musste vor Ort reanimiert werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

