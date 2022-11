Freie Wähler besichtigen neuen Hühnerstall der Familie Naßl in Alling

Hans Friedl (links) und Leopold Herz (Mitte) besuchten den Allinger Florian Naßl (rechts). © Privat

Alling – Er ist eigentliche gelernter Heizungsbaumeister. Aber seine Leidenschaft zur Landwirtschaft und zur Lebensmittelerzeugung haben den 31-jährigen Florian Naßl aus Holzhausen dazu bewegt, als Landwirtschaftsmeister umzuschulen und gemeinsam mit seiner Frau Marina in die Eierproduktion einzusteigen.

Bei einem Besuch der Landtagsfraktion der Freien Wähler mit Leopold Herz, Vorsitzender im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie dem Stimmkreisabgeordneten Hans Friedl wurde der neue Hühnerstall der Familie Nassl besichtigt. Mit vielen Stunden Eigenleistung und einem relativ schnellen Genehmigungsverfahren wurde ein hochmoderner Hühnerstall für insgesamt 6.000 Tiere in Freilandhaltung errichtet. Viel Wert legte das Ehepaar Naßl beim Bau auf das Tierwohl. Derzeit sind knapp 3.000 Hühner mit dem Eierlegen beschäftigt. Bis Januar soll dann die Hühnerzahl auf 6.000 erhöht werden, was zugleich das angestrebte Maximum der Familie Naßl ist.

Tag der offenen Tür am 20. November

Neben vielen Hofläden hat die Familie Naßl einen regionalen Supermarkt für den Verkauf der Eier an die Endkunden gewinnen können. „Am 20. November bieten wir von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Türe an, damit sich viele Menschen über unseren neuen Hühnerstall mit dem angrenzenden Freilaufgelände und auch über unsere Produkte, die wir im Hofladen verkaufen, informieren können“, so Landwirt Naßl. Friedl resümiert: „Gerade in der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, dass wir Lebensmittel regional erzeugen und an die regionalen Endverbraucher bringen. Ich bewundere das Risiko von jungen Familien, die viel Geld in die Hand nehmen, um einen Plan umzusetzen und eine Versorgungssicherheit der eigenen Familie zu gewährleisten.“

red