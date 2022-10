Freie Wähler wählen Droth zum Oberbürgermeister-Kandidaten für Fürstenfeldbruck

Wahlleiter Hans Friedl, MdL, gratuliert dem frisch gewählten OB-Kandidaten Markus Droth (rechts). © FW FFB

Fürstenfeldbruck – Die Freien Wähler Fürstenfeldbruck nominierten einstimmig Markus Droth als Oberbürgermeister-Kandidaten.

Droth bedankte sich für diesen „immensen Rückenwind für den Wahlkampf“. So sei es kein Zufall, dass die Versammlung in einem Vereinsheim stattfindet, denn „die Vereine sind der Herzschlag des bürgerlichen Engagements in unserer Stadt.“ Dieses Engagement gelte es, wenn nur immer möglich, zu unterstützen. „Wir müssen als Stadt die Vereine aktiv begleiten, damit sie eigenverantwortlich handeln und auch Einrichtungen errichten und verwalten können.“

Droth setzt sich für Wohnungsbau und Energiewende ein

Als weiteres Kernthema stellte er in seiner Nominierungsrede den Wohnungsbau heraus. Es gebe immense Defizite aus der Vergangenheit. „So ist es schlichtweg ein Unding, dass mit Raff auch nach acht Jahren auf dem städtischen Areal am Sulzbogen immer noch nichts geschehen ist. Hier könnte schon längst für unsere Bürger bezahlbarer Wohnraum stehen“, so Droth. Wenn man durch die Stadt gehe, sehe man weiteren Handlungsbedarf, wie am Kindergarten Nord oder auf dem Areal des ehemaligen Verwalterhauses am Waldfriedhof. „Diese Flächen könnten beispielsweise der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises zur Entwicklung angeboten werden.“ Ein Herzensanliegen sei ihm die Energiewende. „Wir müssen diese jetzt mit aller Kraft nutzen, um die Basis für die Zukunft zu legen und um damit Geld zu verdienen für kommunale Einrichtungen“, so der frisch gewählte Kandidat. „Für mich ist derzeit der Schlüssel die Windkraft. Mit den zwei Beteiligungen an den Windrädern in Mammendorf und Malching verdienten die Stadtwerke 128.000 Euro im letzten Jahr. Mit ausreichend Windrädern können wir uns also auch eine Eishalle und eine neue AmperOase leisten“, ist Droth überzeugt.

„Zuhören, entscheiden, anpacken – für Bruck.“

Wirtschaftlichen Sachverstand und umfassendes Engagement bringe Droht laut Mitgliedern mit. Der studierte Geograph war über 25 Jahre für mittelständische Betriebe als Verbands- und Innungsgeschäftsführer tätig. Seit zweieinhalb Jahren ist er Gastronom und bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Frau ein Vereinsheim. Parallel dazu organisiert er mit seiner Agentur in Kooperation mit der Schreiner-Innung die Regionalmesse „interior“. Seit 32 Jahren ist er Mitglied des Stadtrates, aktuell ist er dort Referent für Feste und Märkte. Sein bürgerschaftliches Engagement geht inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus. So organisiert er mit seiner Frau Susanne seit rund drei Jahren ehrenamtlich Sammelbestellungen für Mini-PV-Anlagen. Er sagt: „So ist mein Motto: zuhören, entscheiden, anpacken – für Bruck.“

red