Freiwillige Feuerwehr Wenigmünchen feiert Jubiläum

125 Jahre Feuerwehr

Wenigmünchen – Die freiwillige Feuerwehr Wenigmünchen wurde am 6. Februar 1898 im Gasthaus von Engelbert Märkl gegründet und war damit die erste freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.

Schon zwei Wochen nach der Gründung hatte die Feuerwehr ihren ersten Einsatz bei einem Brand in Waltershofen. Alleine bis zum Jahr 1932 half die Wenigmünchner Feuerwehr neben zwei Löscheinsätzen in Dürabuch auch bei Einsätzen in Längenmoos, Sulzemoos und Günzlhofen mit. Die Alarmierung erfolgte damals noch durch die Kirchenglocken. 1905 erhielt die Feuerwehr ein eigenes Feuerwehrhaus im heutigen Bachweg und eine neue Spritze, die nun von Pferden gezogen wurde und nicht mehr auf einen Wagen verladen werden musste. 1979 wurde der Feuerwehrverein als Unterstützung des Löschwesens in Wenigmünchen gegründet.

Große Feier am 25. Juni

Dieser hat schon bald darauf eine Fahne angeschafft, welche am 25. Juli 1982 in einem Festzelt mit den Vereinen aus dem Landkreis geweiht wurde. Das 125. Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Wenigmünchen wird mit einem festlichen Jubiläum gefeiert. „Es macht uns stolz, dass diese nach 125 Jahren noch besteht und jederzeit einsatzbereit ist“, sagt die Vorstandschaft. Das soll mit den ortsansässigen Vereinen am 25. Juni 2023 in einer Halle der Familie Bichler gefeiert werden. Ab 8 Uhr werden die Vereine und Gäste empfangen. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr und um 14 Uhr findet der Festumzug durch Wenigmünchen statt.

Hallenfest am 23. Juni

Außerdem organisiert die Jugend der Feuerwehr ein Hallenfest, das am 23. Juni stattfindet. Es wird in der Festhalle Wenigmünchen veranstaltet und startet um 18 Uhr.

red