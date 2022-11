Fresko aus der Kapelle von Hoflach jetzt auch im Rathaus Alling zu sehen

Ein Fresko, das die Schlacht bei Hoflach detailliert abbildet, kann nun im Allinger Rathaus bewundert werden. © Privat

Alling – Ein besonderes Geschenk hat Bürgermeister Stefan Joachimsthaler entgegennehmen dürfen: Als Spende des Kunstforums „allingas“ überbrachten Inge Klenk, Vorsitzende von allingas, und Jürgen Klenk das Fresko aus der Kapelle von Hoflach, welches die Schlacht von Hoflach darstellt.

Mit Ziffern und Legende am Bildrand können die darauf abgebildeten Adeligen, Kriegsherren und Zünfte genau bestimmt werden.

Kürzlich war das Fresko noch auf der Kunstforum allingas Herbstausstellung zu sehen. Nun findet es einen würdigen Platz im Rathaus. Gemeinsam einigte man sich auf den Durchgangsbereich zwischen neuem und altem Rathaus. „Von neu zu alt. Von der Vergangenheit in die Gegenwart – das passt doch gut“. Die Klenks sind zufrieden. Bürgermeister Joachimsthaler ist es auch: „Es ist wunderbar, dass durch dieses Abbild nun das bedeutende historische Ereignis auch in unserem Rathaus immer gegenwärtig ist.“ Im Herbst zeigte der Historische Verein eine Ausstellung zum Jubiläum „600 Jahre Schlacht bei Hoflach“. Das Fresko in der Kapelle von Hoflach, das die bedeutende Schlacht darstellt, wurde in Form eines Banners am Radweg bei Hoflach feierlich enthüllt und eingeweiht. Das Fresko ist dort für alle Interessierten und Besucher des Rathauses sichtbar und erlebbar.

Festwochenende folgt im nächsten Jahr

Die Gemeinde unterstützte diese Aktionen im Jubiläumsjahr 2022 mit rund 5.000 Euro. In 2023 plant die Gemeinde ein Festwochenende mit mittelalterlichem Flair am 17. und 18. Juni. Dies ist der zweite Teil der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Schlacht bei Hoflach. „Vereine, Feuerwehren und Musikanten werden mitwirken und uns kräftig unterstützen. Darüber sind wir sehr dankbar, ohne unsere Ehrenamtlichen ginge es nicht. Wir freuen uns, gemeinsam ein tolles Fest für die Allinger zu bereiten“, erklärt die Gemeinde.

red