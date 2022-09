»Wir sind laut, wir sind viele, haltet Euch an Klimaziele«

Von: Hans Kürzl

Teilen

Bunt, laut und kreativ – so bewegte sich der Demonstrationszug durch die Stadt Fürstenfeldbruck. © Hans Kürzl

Fürstenfeldbruck – Rund 280.000 Menschen in etwa 170 Städten bundesweit sind dem Aufruf der Klimabewegung „Fridays for Future“ gefolgt. Dazu zählen auch die Teilnehmer aus Fürstenfeldbruck.

Rund 180 waren es nach Angaben neutraler Beobachter, von etwa 300 sprach Viktoria Junga, die Pressesprecherin der örtlichen Gruppe von „Fridays for Future“. Das sei in etwa die Zahl, die man erwartet habe, zeigte sich Junga zufrieden. „Wir kämpfen für alle, für die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen, eine lebenswerte Zukunft.“ Die Sprecherin der örtlichen Gruppe von „Fridays for Future“ gab sich dabei genau so kämpferisch wie die Teilnehmer.



„Make the earth cool again“

„Wir sind eine Demonstration, zeigt, dass wir laut sind“, hatte es zu Beginn geheißen. Eine Aufforderung, der man keinen Nachdruck verleihen musste. „Wir sind laut, wir sind viele, haltet Euch an Klimaziele“, schallte es immer während des Marsches durch die Reihen, der vom Tulpenfeld durch die Innenstadt bis zum Volksfestplatz führte. Oder: „Was wollen wir. Klimagerechtigkeit. Und wann wollen wir das. Jetzt, aber zack zack.“ Die Plakate wie das einer jungen Frau sagen ähnliches aus: „Make the earth cool again“

Der „Fridays for Future“-Demonstrationszug durch Fürstenfeldbruck Fotostrecke ansehen

Beifall von Passanten

Wie sehr das in die Zukunft gerichtet ist, demonstriert Lemm Perreira de Acumbujo, 13 Jahre, Schüler, mit drastischen Worten. Man produziere zu viel, was man nicht brauche. Man esse zu viel Fleisch. Jedes Jahr esse man einmal seinen Nachbarn auf. „Es müssen so klare Worte sein, wir müssen aufwachen“ sagt Junga zu den Reden und Parolen. Gleichwohl betont sie, dass Radikalität in den Mitteln des Protests kein Stilmittel sei. Damit würde man sich keinen Gefallen tun. So kann Junga davon berichten, dass es während der Demonstration keinerlei Vorkommnisse gab. Vielmehr hätten die Reaktionen der Bürger am Streckenrand zwischen Sympathie und Beifall gelegen. Es würden immer mehr begreifen, dass wir nur diese eine Erde haben, so Junga.



Musik zur Auflockerung

Deswegen sind auch „Lilian und Konsti“ unterwegs, deswegen leisten sie zum Schluss des Demonstrationszuges ihren musikalischen Beitrag – nicht zum ersten Mal. „Es ist uns ein großes Anliegen, hier dabei zu sein“, sagen die beiden jungen Sänger, nachdem sie ihren rund zehnminütigen Auftritt beendet haben. Mit Musik könne man die Stimmung etwas auflockern meinen sie. Gleichwohl bleibe das Thema ernst. „Da muss man hartnäckig bleiben,“, sprechen sie sich dafür aus, dass es sich lohnt für Umwelt und Klimaschutz auf die Straße zu gehen. „Mit Demonstrationen kann man sehr gut darauf aufmerksam machen.“

Politische Vertreter mit dabei

Auch eine bunte Koalition politischer Vertreter demonstriert das. So haben sich Andreas Lohde (CSU), Jan Halbauer (Grüne), Christian Götz (BBV) Jan Halbauer (Grüne) und Alexa Zierl (ÖDP) beteiligt. Organisationen wie zum Beispiel der Bund Naturschutz oder der ADFC zeigten ebenfalls im wahren Sinn des Wortes Flagge.

Hans Kürzl