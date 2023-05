Shoppen und sporteln

Von: Claudia Becker

Im Herbst war das Wetter hervorragend, das wünschen sich die Germeringer auch für den Frühjahrs-Markt am 7. Mai. © Archivfoto: Claudia Becker

Germering – Im Herbst wurden die Germeringer regelrecht verwöhnt von dem guten Wetter beim Marktsonntag. Das wird auch für den Frühjahrsmarkt sehnlichst gewünscht – dieser findet am 7. Mai statt.

In diesem Jahr wartet aber nicht nur ein Shopping-Sonntag auf die Germeringer. Bereits ab Samstag kann ausgiebig gesportelt werden bei der GIG, der Germeringer Gesundheitsmesse, die in der Stadthalle stattfindet. Mehrere tausend Menschen flanieren am Sonntag wieder durch die Straßen Germerings, immer auf der Suche nach dem nächsten Schnäppchen. Es sind rund 100 Aussteller und Fieranten, die sich für dieses Jahr wieder mit einem Stand angemeldet haben. Was auch nicht fehlen darf, sind zahlreiche kulinarische Angebote, die den Bereich Untere Bahnhofstraße, Kleiner Stachus und Otto-Wagner-Straße wieder in eine ganz besondere Flaniermeile verwandeln. Ab 11 Uhr beginnt der Straßen-Spaß für Groß und Klein, ab 13 Uhr öffnen auch die anliegenden Geschäfte.



2019 gut besucht: Das Interesse war groß bei der letzten Gesundheitsmesse. © GIG

Wer das Bedürfnis nach mehr Bewegung hat und etwas für seine Gesundheit tun möchte, der ist am 6. und 7. Mai in der Stadthalle gut aufgehoben. Hier stellt sich nämlich die Gesundheitsmesse mit einem bunten Rahmenprogramm vor. Neben Vorträgen wie „Das Leben anpacken mit Lymphödem“ oder „Eine Dorfapotheke in Afrika“ geht es auch sportlich zu. Die vhs Germering zeigt beispielsweise wie man den hawaiianischen Hula tanzt, es kann Yoga ausprobiert oder der Hula-Hoop-Reifen geschwungen werden. Höhepunkt wird ein Meet&Greet mit Skisprunglegende Sven Hannawald am Samstagnachmittag. Die Schwerpunkte der Messe liegen auf der Darstellung gesundheitsrelevanter Angebote in Germering – gewerbliche sowie soziale Einrichtungen sollen ihren Platz finden, interaktive Formate zum Mitmachen und Mitfiebern sowie Workshops und Fachvorträge. Genaue Informationen zum Programm der Messe gibt es online zu finden. Start ist am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

