„Frühling in Bruck“: Verkaufsoffener Sonntag, Osterhase und Fotowettbewerb

Von: Miriam Kohr

Endlich wieder Marktsonntag: Am 24. April soll ein verkaufsoffener Frühlingsmarkt in der Brucker Innenstadt stattfinden. © Archiv

Der Winter ist vorbei. Endlich wieder draußen sein und den beginnenden Frühling genießen. Zusammen mit den Brucker Händlern hat sich das Stadtmarketing-Forum „Wir in FFB“ einiges einfallen lassen, um mit einer gemeinsamen Aktion den „Frühling in Bruck“ zu feiern.

Alle Kunden sind dazu eingeladen, in die Innenstadt und an den Geschwister-Scholl-Platz zu kommen, dort einen schönen Tag zu verbringen, entspannt zu shoppen und sich am Frühlingserwachen in der Stadt zu erfreuen. So wird der ganze April zum Aktionszeitraum: An jedem April-Wochenende sind Aktionen geplant. Zum Start am 2. April zieht der Frühling in Bruck ein und rund um die Augsburger Straße laden die Geschäfte zum „Flower Power Shopping“. Speziell für Familien gibt es an einem Samstag eine kreative Kinderbetreuung. Während die Kids Osterdekorationen basteln, können Mama und Papa in Ruhe einkaufen gehen. Auch der Osterhase kommt am Karsamstag in die Stadt und an den Geschwister-Scholl-Platz und verteilt dort kleine Überraschungen an die Kinder. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause, findet am 24. April auch endlich wieder ein verkaufsoffener Frühlingsmarkt in der Innenstadt statt. Viele Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Fotowettbewerb auf Instagram

Außerdem werden bei einem Instagram-Fotowettbewerb #frühlinginbruck, die schönsten Fotos vom ganz persönlichen Frühlingserwachen in unserer Stadt gesucht. Dabei ist es egal, ob es der Osterbrunnen, die bunten Frühlingsbäume, eine Pause an der Amper, das neue Frühlings-Outfit, ein erfrischender Sprizz oder ein ganz anderes Ereignis oder Motiv ist. Zu gewinnen gibt es dabei tolle Preise. Alle Informationen zum „Frühling in Bruck“, zum Fotowettbewerb und zu den beteiligten Geschäften gibt es auf der Webseite des Stadtmarketing-Forums www.wir-in-ffb.de/news.

