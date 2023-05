Frühlings-Marktsonntag in Olching

Am 7. Mai von 10 bis 18 Uhr

Olching - Die Stadt Olching lädt am ersten Maiwochenende zum Frühjahrs-Marktsonntag in die Olchinger Innenstadt ein.

„Wir freuen uns auf unseren Marktsonntag am 7. Mai! Denn was gibt es Schöneres, als bei Sonnenschein durch unser Stadtzentrum zu flanieren, den Frühling zu genießen, die Stände und Geschäfte zu besuchen und dabei auch noch nette Leute zu treffen?“, schreiben Olchings Erster Bürgermeister Andreas Magg und Wirtschaftsreferent Marcel Gemmeke in ihrem Grußwort zum diesjährigen Frühjahrs-Marktsonntag.



Geschäfte haben bis 17 Uhr geöffnet

Der findet am 7. Mai von 10 bis 18 Uhr in der Olchinger Innenstadt statt. Rund 130 Händler werden mit einem bunten Frühlingsangebot anreisen. Dieses Mal sind auch Informationsstände der Polizei und des BRK dabei. Zu Essen gibt es internationale Imbissspezialitäten, Steckerlfisch, Crêpes, Baumstriezel und vieles mehr. Die Olchinger Geschäfte im Stadtzentrum haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Sie freuen sich auf die Kunden und stehen ihnen mit gewohnt kompetenter Beratung zur Seite. Für die kleinen Gäste des Marktsonntags gibt es am Nöscherplatz wieder ein Trampolin und ein Karussell. Am Veranstaltungstag ist die Haupt- und Feursstraße im Bereich des Marktsonntages von 6 bis etwa 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Fahrplanänderungen

Anlässlich des Olchinger Marktsonntags ergeben sich umfassende Änderungen bei den betroffenen MVV-Regionalbuslinien 831, 843 und 860. Die Linie 831 wird für den gesamten Sonntag eingestellt. Eine veränderte Linienführung ist aufgrund der Sperrung der zentralen Haupt-/ Feursstraße nicht möglich. Die Halte „Hauptstraße“ und „Nöscherplatz“ ´der Linie 843 entfallen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen „Olching (S)“ oder „Olching, Auf der Insel“ auszuweichen. Die Linie 860 endet am S-Bahnhof Olching. Die Haltestellen nördlich der Bahnliniewerden nicht bedient („Daxerstraße“ / „Georgenstraße“ / „Im Schwaigfeld“).

red