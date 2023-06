Den Frühsommer genießen

Von: Roman-Michael Schäfer

Teilen

Viele Einheimische gehen an der Amper spazieren: So auch Sylvia Stadler aus Emmering, die momentan ihre Wohnung entrümpelt. © Roman-Michael Schäfer

Fürstenfeldbruck – Die Monate April und Mai waren zu nass und zu kalt. Lange mussten die Bürger ausharren, denn der Frühling ließ auf sich warten. Nun hat sich das schöne Wetter eingestellt. Grund genug für den Kreisbote nachzufragen, wie die Menschen die sonnigen Tage nutzen.

Am Freitagnachmittag in der Mitte der Pfingstferien sind wenig Menschen in Bruck unterwegs. Viele befinden sich noch im Urlaub. Die Daheimgebliebenen genießen hingegen die freundliche Witterung. Gerade ein Spaziergang entlang der Amper ist besonders einladend. Dort schlendert Sylvia Stadler aus Emmering gemeinsam mit Husky Juri den Fluss entlang. Sie entrümpelt momentan ihre Wohnung. „Ich lebe noch im Chaos und bin gerade am strukturieren. Mal schauen, wo was hingestellt werden kann und was entsorgt werden darf. Heute werde ich noch eine Bücherkiste verschenken“, berichtet die 68-Jährige, die tags darauf plant, im Gasteig tanzen zu gehen, wo Funk and Soul angesagt sind. Dann wird es wieder in die Erziehungsberatungsstelle gehen, wo sie als Sozialpädagogin tätig ist.

Frank Enzmann nutzt die freie Zeit mit einem Klosterbesuch. © Roman-Michael Schäfer

Ebenfalls in Emmering ist Frank Enzmann ansässig. Er spaziert noch ein wenig über den Klosterhof. Zuvor hat er gemeinsam mit Verwandten aus dem Saarland Sankt Mariä Himmelfahrt besichtigt. Später wird er Familienmitglieder und Freunde im Restaurant Fürstenfelder treffen und am darauffolgenden Tag zu einem Grillabend einladen. Der 60-Jährige leitet die Münchner Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur, die Künstler aus der Umgebung unterstützt und fördert. Gerade bereitet der gebürtige Pfälzer eine bald stattfindenden Vernissage vor.

Hund Balu ist fast immer mit dabei: Er begleitet Hans Moser auf Ausflügen in die Natur. © Roman-Michael Schäfer

Martin Moser führt hingegen die Firma Moses Kfz, welche auf Elektronik und Klimatechnik für Automobile spezialisiert ist. Der 55-Jährige wird von seiner Frau Barbara begleitet. Die Goldschmiedin meint, dass man „hier in der Gegend tolle Ausflüge“ machen könne. Fast immer mit dabei ist Hund Balu. Auch der Vierbeiner genießt das frühsommerliche Wetter und hat sich soeben im Teich am Zisterzienserweg abgekühlt.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis weiß man Fürstenfeldbruck zu schätzen: Ein Ehepaar aus Schwetzingen. © Roman-Michael Schäfer

Unweit der AmperOase steht ein Wohnmobil eines Ehepaares aus Schwetzingen in Baden-Württemberg. Scherzhaft sagt der Ehemann in Bezug auf deren Gefährt: „Wir sind die Wobis und gemeinsam sind wir 130 Jahre alt.“ Die beiden kommen immer wieder mal nach Fürstenfeldbruck. Und diesmal gibt es hierfür einen ganz besonderen Grund: die Taufe der Enkelin. Aber auch so gebe es genug Gründe, hierher zu kommen. „Morgen werden wir zum Ammersee radeln“, verrät der ältere Herr seine Pläne. Zudem beabsichtige man noch einen Besuch Münchens.