»Füllstand Burschen« wagen trotz Corona Schritt ins Gastro-Geschäft

Die vier „Füllstand Burschen“. © Privat

Adelshofen – Die Chancen in der Corona-Krise nutzen, dachten sich vier junge Burschen und investierten in einen langersehnten Traum. Sie kauften sich kurzerhand einen Ausschankwagen.

Die Männer zwischen 27 und 30 Jahren aus Luttenwang hatten zufällig eine Anzeige auf Ebay Kleinanzeigen gesehen. Daraufhin kontaktierte einer der Burschen, Lukas Schäfer, seinen langjährigen Freund Bastian Miskowitsch. Die beiden besprachen sich und kurz darauf fand auch eine Besichtigung des Ausschankwagens bei dem Verkäufer, der Münchner Brauerei „Giesinger Bräu“ statt.

Bei der Besichtigung wurde mit dem Chef der Giesinger Brauerei über weitere Nutzungsmöglichkeiten detailliert gesprochen. Den Burschen wurde klar, dass durch die Zusammenarbeit mit dem „Giesinger Bräu“ mehr Geschäftspotential entstehen könnte.

Burschen wollen Schritt trotz Corona wagen

Um dieses Projekt stemmen zu können, wurde Lukas und Bastian klar, dass weitere Unterstützer nötig sind. Daraufhin wurden Benedikt Schellmann und Florian Hackl mit ins Boot geholt. Nach langer Diskussion über die Investition in Zeiten von Corona im Veranstaltungs-/Gastrobereich, waren sich die vier einig, den Schritt trotz Corona zu wagen. So schlossen sie sich als Team „Füllstand Burschen“ zusammen.

Nach Vertragsabschluss im September 2021 wurde der Ausschankwagen, auch entsprechend „Füllstand“ genannt, in München abgeholt und zu seinem Firmensitz nach Luttenwang gebracht. Kaum in Luttenwang angekommen, wurde er schon sehnlichst von den Freunden im Dorf erwartet. So musste sich der „Füllstand“ einem Test stellen und das erste Fass „Giesinger Erhellung“ wurde angezapft. Es folgte die Anmeldung einer GbR, um gewerblich tätig werden zu können.



Optimierungsmaßnahmen im Winter 2021/2022

Im Winter 2021/2022 wurden einige Optimierungsmaßnahmen, wie die Umrüstung auf LED Beleuchtung und Abnahme der Schankanlage durchgeführt, um bestens vorbereitet in die Saison 2022 starten zu können.



Ab jetzt kann der Ausschankwagen der „Füllstand Burschen“ einzeln oder auch mit Personal für Veranstaltungen aller Art unter 0172 8151380 gebucht werden. Ihr Motto lautet: „Aufklappen, loslegen“. Nun hofft das junge Unternehmerteam auf ein erfolgreiches Jahr.

