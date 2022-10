Fünf Jahre Familienstützpunkt Germering

Von: Eva Lindemann

Martin Rattenberger, Martina Becker und Dietmar König feiern fünf Jahre Familienstützpunkt. © Lindemann

Germering – Mit einem bunten Blumenstrauß ehrt Sabine Brügel-Fritzen, Vorstand des Sozialdienst Germering, die Leiterin des Familienstützpunkt Germering, Martina Becker, zum fünfjährigen Bestehen.

Die Einrichtung an der Planegger Straße 9 ist einer von neun Familienstützpunkten im Landkreis, die Familien nicht nur Beratung, sondern immer neue Angebote, oft in Kooperation mit anderen Einrichtungen, anbieten. Anders als behördliche Stellen, ist der Familienstützpunkt ohne Verpflichtungen, kostenlos und zu jeder Zeit erreichbar. „Dies nimmt Familien oft die Hemmung, sich Hilfe zu suchen“, erklärt Becker. So würden Menschen aus unterschiedlichen Milieus mit verschiedensten Hintergründen Hilfe suchen. Ihre Hauptaufgabe bei der Unterstützung beschreibt sie als „Lotsensystem“ – sie gebe Erstberatung und begleite die Familien dann dabei, die richtigen fachlichen Hilfen in Anspruch zu nehmen, egal ob bei Erziehungsfragen oder Sprachbarrieren.

Corona hat die Arbeit des Stützpunkts erschwert

Dieses Angebot hat sich in den letzten Jahren in Germering herumgesprochen. Immer mehr Familien wendeten sich an den Stützpunkt. Nur Corona habe ihre Arbeit, für die der persönliche Kontakt sehr wichtig ist, in den letzten zwei Jahren stark erschwert, blickt Becker zurück. Doch dafür habe sie kreative Lösungen gefunden, wie etwa Beratungsspaziergänge und den Babytreff am See, der bis heute beliebt ist. Für die nächsten fünf Jahre wünscht sie sich, dass es so gut weiterläuft und Familien, die Hilfe brauchen, ihren Weg zum Familienstützpunkt finden. Weitere Infos unter www.sozialdienst-germering.de oder telefonisch 089 89463163.

