Fünf unterschiedliche StreetArt Kunstwerke

Sieger Martin Prechtl gestaltete die Trafostation in Fürstenfeldbruck.

Landkreis Fürstenfeldbruck - StreetArt, lebendig, klar, wild und zugleich verspielt dargestellt – das sind die verschiedenen Graffiti-Stile, mit denen fünf Künstler bei dem Graffiti-Wettbewerb um die Gestaltung von Trafostationen der Stadtwerke Fürstenfeldbruck überzeugten.

Die fünf Sieger konnten in den letzten Wochen ihren Gewinn umsetzten und jeweils eine Trafostation im Landkreis gestalten. Folglich sprayte Martin Prechtl, Sieger der Ausschreibung, die Station in der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck, Denise Blazevic als Zweitplatzierte eine Station in Mammendorf und die Drittplatzierten Cassie Tumlinson eine in Windach, Philipp Kügler und Melvin Heigl beide in Grafrath.

„Wirklich sehenswert“

„Jede der fünf Trafostationen stellt ein künstlerisches Werk dar, das ein Blickfang ist und zugleich alle begeistert“, lobt Monika Lidmila, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken und Ausrichterin des Wettbewerbs, die Umsetzung. Lando Holzapfel, Mitinitiator, fügt begeistert hinzu: „Diese Straßenkunst zeigt, wie aus unterschiedlichen Perspektiven das übergeordnete Thema Energieversorgung, Zukunft und Entwicklung interpretiert wurde. Daraus entstand eine Bandbreite an toller Graffiti-Kunst mit verschiedenen Formen, Farben, Symbolen und Bildern. Wirklich sehenswert!“

Umsetzung im Frühsommer

Bei guten Wetterbedingungen wurden die ausgewählten Trafostationen in Fürstenfeldbruck, Mammendorf, Windach und Grafrath mit den Siegermotiven verziert. Künstlerische Abweichungen zwischen den Entwürfen und der Realität sind möglich und gewollt, da die einzelnen Elemente auf der Großfläche anders wirken als im Kleinformat. Lando Holzapfel begleitete die Graffiti-Arbeiten an den Wänden, gab hilfreiche Tipps und dekorierte eine Seite der Trafostation mit dem bekannten Motiv der Stadtwerke Fürstenfeldbruck.

Verschiedene Ausdrucksformen und Stile

In der Graffitiszene treten die verschiedensten Künstler mit ihrem Stil und ihrer Ausdrucksweise im öffentlichen Raum – legal, aber auch illegal – auf, um sich zu präsentieren und in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Denise Blazevic verschönerte als Zweiplatzierte eine Station in Mammendorf.

Cassie Tumlinson war in Windach künsterlisch aktiv.

Philipp Kügler und Melvin Heigl waren beide in Grafrath am sprayen.

Philipp Kügler und Melvin Heigl waren beide in Grafrath am sprayen. © Michael Campos Viola B.A.

