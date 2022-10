Fünfköpfige Tätergruppe steigt zweimal in Fürstenfeldbrucker Supermarkt ein - Festnahme nach Hinweis

Von: Miriam Kohr

Teilen

Gleich fünfmal klickten die Handschellen nach einem Einbruch vergangenes Wochenende. © Alexandra Stolze

Fürstenfeldbruck - Eine fünfköpfige Tätergruppe im Alter zwischen 17 und 22 Jahren verschaffte sich in den letzten drei Wochen zweimal widerrechtlich Zutritt zu einem Supermarkt im Kurt-Huber-Ring und entwendete dort Waren im Wert von 250 Euro.

Durch einen Hinweis eines Angestellten des Supermarktes und durch Ermittlungen der Polizei konnten die Täter dingfest gemacht werden.

Ihren ersten Einbruch vollzogen die jungen Männer, die alle aus Fürstenfeldbruck stammen, in der Nacht des 28. September gegen 22 Uhr. Über einen von ihnen manipulierten Notausgang verschaffte sich die Bande Zugang zum Getränkelager des Supermarktes und entwendeten dort mehrere Kartons mit alkoholischen Getränken und Chips. Anhand der Videoaufzeichnungen des Supermarktes konnten nachvollzogen werden, dass es sich um eine Tätergruppe von fünf Personen handelt, die sich nur wenige Minuten im Supermarkt aufhielten.

Beim zweiten Mal Spinde im Visier

Ihr zweiter Einstieg erfolgte vergangenes Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. und 16. Oktober) über die Tiefgarage. Diesmal begaben sich die Täter in den Verwaltungstrakt und brachen dort mehrere Spinde der Angestellten auf. Bis auf einen Generalschlüssel erbeuteten die jungen Männer keine Wertgegenstände. Auch in dieser Nacht konnten die Täter unerkannt flüchten.

Ein Täter arbeitete in Supermarkt-Metzgerei

Durch Auswertung des Videomaterials der Überwachungskamera konnte die Polizei einen der Täter ermitteln. Dieser arbeitete in der Metzgerei, die ebenfalls im Supermarkt untergebracht ist. Nach der Festnahme des 19-jährigen am Arbeitsplatz zeigte sich dieser geständig. Im Anschluss konnten auch seine Mittäter identifiziert und festgenommen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahl.

pi