Zeitreise ins Mittelalter

Von: Eva Lindemann

Gernlinden – Mittelalterlich gewandete Menschen allen Alters schlendern über einen Markt, der neben Schmuck, auch Waffen und jede Menge Met anbietet.

1 / 18 Bier uns Met fließen: Im Biergarten gab es mittelalterliche Spezialitäten, Schaukämpfe und buntes Markttreiben. © Eva Lindemann

Der Park am Spielplatz Gernlinden verwandelte sich am Wochenende für drei Tage in ein historisches Spektakel, denn bereits zum fünften Mal fand das Graf Toerring Brunnfest statt, das vom Fanfarenzug Gernlinden ausgerichtet wird. Geboten war ein buntes Festtreiben mit Speis, Trank und allerlei Highlights.

Im Biergarten sind fast alle Plätze besetzt. Die Menschen trinken Kellerbier und Met, manche aus Trinkhörnern. Eine Familie aus Fürstenfeldbruck ergattert noch einen Platz. Sowohl Eltern und Kinder sind mittelalterlich gekleidet. Und sie sind bei weitem nicht die einzigen: Das Brunnfest war für viele ein Anlass verkleidet zu kommen. Egal ob rußverschmierter Barbar oder Burgherrin in goldenem Gewand, sie alle genießen die modische Zeitreise auf dem mittelalterlichen Festplatz.



Kämpfe und historische Instrumente

„Das Fest findet alle fünf Jahre statt,“ erzählt ein Besucher aus Gernlinden. Diesmal habe man aber dank der Pandemie sieben Jahre warten müssen. Das hat sich gelohnt, denn das Programm war groß. Neben dem Einzug des Fanfarenzugs, gaben Spielleute ihre Lieder zum Besten. Kämpfer demonstrierten vor der Bühne mittelalterliche Kampftechniken und am Abend spielte die Mittelalterband Trollfaust auf.



Flüssige Andenken

Die meisten Besucher waren aus der Umgebung, aber ein paar kamen auch von weiter her. Korbinian Huber ist aus Heimstetten angereist. Er ist großer Fan von Mittelaltermärkten, erzählt er. Zusammen mit zwei Freunden steht er vor einem Stand mit allerlei Waffen und liebäugelt damit, ein Schwert zu kaufen. Er ist nicht der einzige, auch ein paar kleine Jungen sind fasziniert von den Schwertern, Äxten und Messern. Neben dem Waffenstand zieht ein anderer Händler Kauflustige an: dort gibt es Met, Liköre und Weine in bauchigen Glasflaschen. Gut beraten von den Verkäufern nehmen sich dort viele Besucher ein flüssiges Andenken mit, um sich auch zu Hause ein bisschen wie im Mittelalter fühlen zu können.

